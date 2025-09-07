Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vòng xoay Hàng Xanh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch bán hàng theo từng giai đoạn dự án.

Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ và các sản phẩm cạnh tranh.

Phối hợp cùng team kinh doanh triển khai hoạt động bán hàng, gọi điện CSKH.

Tham gia tổ chức sự kiện, mở bán, training sản phẩm.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích và có định hướng phát triển trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh, đầu tư.

Kỹ năng Excel, PowerPoint tốt; có khả năng đọc hiểu các báo cáo thị trường, tài chính cơ bản.

Tư duy logic, cẩn thận, chịu được áp lực, ham học hỏi.

Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có thể đi thực tế dự án.

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập hàng tháng 4.000.000 vnđ - 5.000.000 vnđ/tháng.

Được đào tạo bài bản về thị trường, dự án và kỹ năng bán hàng BĐS.

Cơ hội tham gia vào các dự án quy mô lớn và làm việc cùng đội ngũ dày dạn kinh nghiệm.

Chức danh trên HĐTV, HDDV, HĐLĐ, Thư mời nhận việc là Nhân viên Kinh doanh.

Làm việc như một Nhân viên Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.