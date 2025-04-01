Danh sách Công ty >

CÔNG TY CP DNP HOLDING

Tổng quan về DNP Được thành lập năm 1976, DNP Holding là tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực nước sạch và môi trường, hệ sinh thái ngành nước, vật liệu xây dựng cho giai đoạn cận hoàn thiện công trình, sản phẩm gia dụng cao cấp và bao bì. DNP sở hữu nhiều công ty đầu ngành như DNP Water, Nhựa Đồng Nai, DNP Hawaco, Tân Phú Việt Nam, CMC... với tổng tài sản 16.077 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 4.659 tỷ đồng, vốn điều lệ 1.091 tỷ đồng và tổng doanh thu thuần đạt 7,579 tỷ đồng/năm (theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023). DNP tự hào cùng lúc đạt 3 Thương hiệu Quốc gia dành cho CMC, Nhựa Đồng Nai và Inochi

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu

Hạn nộp: 04/10/2025

Đồng Nai 1 - 2 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

ĐƯỜNG SỐ 9, KCN 1 BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

