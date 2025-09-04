Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Cập nhật lệnh sản xuất cho xưởng hằng ngày.

Sắp xếp ,lưu trữ hồ sơ giấy tờ

Hỗ trợ kiểm kê hàng hoán cuối tháng

Nhập số liệu sản xuất hàng ngày

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chờ bằng or đang trong thời gian thực tập

Thành thạo vi tính văn phòng

Chăm chỉ, cẩn thận

Thực tập full time từ thứ 2 đến thứ 6 từ 7h30-16h30

Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập trong quá trình thực tập tại công ty Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty tổ chức Hỗ trợ ăn trưa tại căn tin

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING

