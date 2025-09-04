Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Cập nhật lệnh sản xuất cho xưởng hằng ngày.
Sắp xếp ,lưu trữ hồ sơ giấy tờ
Hỗ trợ kiểm kê hàng hoán cuối tháng
Nhập số liệu sản xuất hàng ngày
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chờ bằng or đang trong thời gian thực tập
Thành thạo vi tính văn phòng
Chăm chỉ, cẩn thận
Thực tập full time từ thứ 2 đến thứ 6 từ 7h30-16h30
Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập trong quá trình thực tập tại công ty Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty tổ chức Hỗ trợ ăn trưa tại căn tin
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
