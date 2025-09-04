Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CP DNP HOLDING
Ngày đăng tuyển: 04/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/10/2025
CÔNG TY CP DNP HOLDING

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Cập nhật lệnh sản xuất cho xưởng hằng ngày.
Sắp xếp ,lưu trữ hồ sơ giấy tờ
Hỗ trợ kiểm kê hàng hoán cuối tháng
Nhập số liệu sản xuất hàng ngày

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chờ bằng or đang trong thời gian thực tập
Thành thạo vi tính văn phòng
Chăm chỉ, cẩn thận
Thực tập full time từ thứ 2 đến thứ 6 từ 7h30-16h30

Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập trong quá trình thực tập tại công ty Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty tổ chức Hỗ trợ ăn trưa tại căn tin

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DNP HOLDING

CÔNG TY CP DNP HOLDING

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: ĐƯỜNG SỐ 9, KCN 1 BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

