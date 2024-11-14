Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B19.01 Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm và chăm sóc khách hàng: Tiếp cận và giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty tới khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ tư vấn và thuyết phục khách hàng: Cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các dự án bất động sản.

Tham gia vào các hoạt động marketing: Hỗ trợ lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm bất động sản thông qua các kênh online và offline.

Cập nhật thông tin thị trường: Theo dõi xu hướng thị trường bất động sản và báo cáo lại cho cấp trên để kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Hỗ trợ ký kết hợp đồng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục hợp đồng mua bán hoặc cho thuê bất động sản.

Học hỏi và phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng bán hàng, giao tiếp, và kiến thức bất động sản từ các chuyên gia trong lĩnh vực.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Bất động sản hoặc các ngành liên quan.

Yêu thích lĩnh vực bất động sản và có mong muốn phát triển trong ngành này.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực trong công việc.

Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Word, Excel.

Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về các kỹ năng kinh doanh và kiến thức thị trường bất động sản.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Hỗ trợ lương trong quá trình thực tập.

Nhận hoa hồng theo doanh số bán hàng hoặc cho thuê bất động sản.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.

Tham gia các hoạt động team building và sự kiện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY

