Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Định: Toà nhà Hibecco , 307 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn

Chi tiết nội dung công việc/đào tạo sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Hỗ trợ trong việc phát triển ứng dụng di động bằng React Native dành cho thiết bị iOS & Android.

Tham gia dự án và hỗ trợ các thành viên trong nhóm.

Được đào tạo trực tiếp bởi các chuyển gia của chúng tôi.

Thờ gian làm việc tối thiểu 30 giờ/tuần nhưng ưu tiên các bạn có thể làm nhiều thời gian hơn.

Có laptop cá nhân với các yêu cầu tối thiểu sau: 8GB Ram, SSD and i3.

Có hiểu biết cơ bản về React Native, Redux, Component, Push notification, JavaScript, ES6, OOP.

Quen thuộc với các công cụ IDE như Xcode, Android Studio, Visual Studio Code.

Tích hợp ứng dụng React Native với Backend APIs. - Có khả năng tư duy logic.

Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập (trao đổi tại buổi phỏng vấn).

Phụ cấp ăn trưa 800,000 VND/ tháng.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với đãi ngộ hấp dẫn.

Tham gia Chia sẻ kiến thức với OpenTalk, MiniTalk hàng tuần.

Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Cuộc thi Thể thao/Game/ CodeWar,...

Tham gia các CLB của công ty: Bóng đá, Bi lắc, Âm nhạc, Tiếng Anh, Truyền thông,...

Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe, milo,...

Định hướng cho sự nghiệp.

