Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Phụ trách phân tích lỗi trong quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất

Làm báo cáo năng suất và cải thiện năng suất sản phẩm

Các công việc khác do chủ quản giao

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh có thể giao tiếp và đọc hiểu tài liệu trong công việc

Tốt nghiệp các chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa...

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí liên quan

Gửi CV Tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thỏa thuận (Lương từ 11tr trở lên)

Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc

Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định

Trợ cấp chuyên cần, ca đêm, xăng xe, ăn ở, con nhỏ,.....

Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội

Làm đủ 1 năm có 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.