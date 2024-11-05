Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Yên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 11 Triệu
Phụ trách phân tích lỗi trong quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất
Làm báo cáo năng suất và cải thiện năng suất sản phẩm
Các công việc khác do chủ quản giao
Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh có thể giao tiếp và đọc hiểu tài liệu trong công việc
Tốt nghiệp các chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa...
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí liên quan
Gửi CV Tiếng Anh
Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản thỏa thuận (Lương từ 11tr trở lên)
Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc
Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định
Trợ cấp chuyên cần, ca đêm, xăng xe, ăn ở, con nhỏ,.....
Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội
Làm đủ 1 năm có 12 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
