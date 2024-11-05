Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Phụ trách phân tích lỗi trong quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất
Làm báo cáo năng suất và cải thiện năng suất sản phẩm
Các công việc khác do chủ quản giao

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh có thể giao tiếp và đọc hiểu tài liệu trong công việc
Tốt nghiệp các chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa...
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí liên quan
Gửi CV Tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thỏa thuận (Lương từ 11tr trở lên)
Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc
Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định
Trợ cấp chuyên cần, ca đêm, xăng xe, ăn ở, con nhỏ,.....
Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội
Làm đủ 1 năm có 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN8, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

