Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 Triệu

Mức lương 500 - 600 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN8, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 600 Triệu

1. Phụ trách phân tích lỗi trong quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất

2. Làm báo cáo năng suất và cải thiện năng suất sản phẩm

3. Các công việc khác do chủ quản giao

Với Mức Lương 500 - 600 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

1. Tốt nghiệp các chuyên ngành điện, điện tử..., chấp nhận SV mới ra trường chờ bằng

2. Tiếng Anh có thể giao tiếp và đọc hiểu tài liệu trong công việc

3. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí liên quan

Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

