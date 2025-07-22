Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Mức lương
500 - 600 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN8, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 600 Triệu
1. Phụ trách phân tích lỗi trong quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất
2. Làm báo cáo năng suất và cải thiện năng suất sản phẩm
3. Các công việc khác do chủ quản giao
Với Mức Lương 500 - 600 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
1. Tốt nghiệp các chuyên ngành điện, điện tử..., chấp nhận SV mới ra trường chờ bằng
2. Tiếng Anh có thể giao tiếp và đọc hiểu tài liệu trong công việc
3. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí liên quan
1. Tốt nghiệp các chuyên ngành điện, điện tử..., chấp nhận SV mới ra trường chờ bằng
2. Tiếng Anh có thể giao tiếp và đọc hiểu tài liệu trong công việc
3. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí liên quan
Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI