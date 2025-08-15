Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quốc Đỉnh Education tuyển Giáo viên Tiếng Anh STEM (Full-time và Part-time)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Yêu cầu Giáo viên:
- Tốt nghiệp Đại học các ngành Khoa học cơ bản: Toán, Lý, Hóa, Sinh; ngành Công nghệ; ngành Ngôn ngữ Anh;
- Có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên;
- Có chứng chỉ sư phạm;
- Yêu thích dạy STEM.
- Tốt nghiệp Đại học các ngành Khoa học cơ bản: Toán, Lý, Hóa, Sinh; ngành Công nghệ; ngành Ngôn ngữ Anh;
- Có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên;
- Có chứng chỉ sư phạm;
- Yêu thích dạy STEM.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH Thì Được Hưởng Những Gì
3. Quyền lợi:
- Lương khởi điểm từ 9 triệu đồng;
- Tham gia các buổi đào tạo, tập huấn chuyên môn hàng tuần;
- Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép, đóng Bảo hiểm khi kí hợp đồng chính thức;
- Thưởng sinh nhật, Tết, du lịch hè;
- 3 tháng hè được nhận lương đầy đủ (Có điều kiện);
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
- Lương khởi điểm từ 9 triệu đồng;
- Tham gia các buổi đào tạo, tập huấn chuyên môn hàng tuần;
- Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép, đóng Bảo hiểm khi kí hợp đồng chính thức;
- Thưởng sinh nhật, Tết, du lịch hè;
- 3 tháng hè được nhận lương đầy đủ (Có điều kiện);
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI