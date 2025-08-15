Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quốc Đỉnh Education tuyển Giáo viên Tiếng Anh STEM (Full-time và Part-time)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu Giáo viên:

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Khoa học cơ bản: Toán, Lý, Hóa, Sinh; ngành Công nghệ; ngành Ngôn ngữ Anh;

- Có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên;

- Có chứng chỉ sư phạm;

- Yêu thích dạy STEM.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH Thì Được Hưởng Những Gì

3. Quyền lợi:

- Lương khởi điểm từ 9 triệu đồng;

- Tham gia các buổi đào tạo, tập huấn chuyên môn hàng tuần;

- Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép, đóng Bảo hiểm khi kí hợp đồng chính thức;

- Thưởng sinh nhật, Tết, du lịch hè;

- 3 tháng hè được nhận lương đầy đủ (Có điều kiện);

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH

