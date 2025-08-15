Tuyển Nhân viên kho Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Hoàng Sa, Xã Kim Nỗ, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc

-Theo dõi tiến độ giao hàng của các bên vận tải, đốc thúc tiến độ

- Giám sát chất lượng hàng bị trả về từ siêu thị: tổng hợp, phân loại số lượng nhập hệ thống

- Kiểm tra lượng xuất trên hệ thống đối chiếu số lượng giao hàng trên POD

- Yêu cầu các bên vận tải hoàn trả POD theo đúng thời hạn

- Xử lý đóng đơn trên hệ thống quản lý tồn kho

- Phối hợp với các vị trí khác trong nhóm hoàn thành mục tiêu chung

- Làm việc theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Sử dụng thành thạo excel,

Có khả năng làm việc nhóm

Quyền Lợi

Lương tháng 13 (tính theo tỷ lệ làm việc trong năm)

Năm mới, quốc khánh, quốc tế lao động được thưởng 15% lương cơ bản

Sinh nhật: 200k

nếu làm tăng ca thì được tính theo luật quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin