Tuyển Nhân viên kho Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường Hoàng Sa, Xã Kim Nỗ, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
-Theo dõi tiến độ giao hàng của các bên vận tải, đốc thúc tiến độ
- Giám sát chất lượng hàng bị trả về từ siêu thị: tổng hợp, phân loại số lượng nhập hệ thống
- Kiểm tra lượng xuất trên hệ thống đối chiếu số lượng giao hàng trên POD
- Yêu cầu các bên vận tải hoàn trả POD theo đúng thời hạn
- Xử lý đóng đơn trên hệ thống quản lý tồn kho
- Phối hợp với các vị trí khác trong nhóm hoàn thành mục tiêu chung
- Làm việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Sử dụng thành thạo excel,
Có khả năng làm việc nhóm
Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 (tính theo tỷ lệ làm việc trong năm)
Năm mới, quốc khánh, quốc tế lao động được thưởng 15% lương cơ bản
Sinh nhật: 200k
nếu làm tăng ca thì được tính theo luật quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
