Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Đối tượng khách hàng là các khách hàng cửa hàng F1, cửa hàng vải lớn ở chợ Đồng Xuân, các doanh nghiệp,….
Chăm sóc khách hàng hiện hữu ổn định hằng năm.
Phát triển thêm nguồn khách hàng mới ở khu vực.
Gửi mẫu hàng mới, chào hàng, phân phối, giám sát quá trình giao hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Báo cáo, cập nhật thông tin phản ánh từ khách hàng, giải thích các thắc mắc và có những đề xuất lên cấp trên.
Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa với Kế toán và kiểm tra theo dõi công nợ của khách hàng.
Các công việc khác theo sự quản lý của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo, ưu tiên có kinh nghiệm ở những vị trí Nhân viên kinh doanh, Nhân viên tư vấn bán hàng tại các cửa hàng thời trang, tiêu dùng nhanh, .
- Ngoại hình sáng. Giao tiếp tốt. Năng động.
- Thời gian: Thứ 2 – Thứ 7, nghỉ trưa 1 tiếng
- Văn phòng: 72 Phố Huế, Hai Bà Trưng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc lương 7-10 triệu (doanh số không ảnh hưởng), chính thức thu nhập 7-12 triệu
- Phụ cấp xăng
- Chế độ bảo hiểm
- Chế độ thưởng
- Đào tạo
- Công tác phí
- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1/148 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

