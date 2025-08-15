Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Đối tượng khách hàng là các khách hàng cửa hàng F1, cửa hàng vải lớn ở chợ Đồng Xuân, các doanh nghiệp,….

Chăm sóc khách hàng hiện hữu ổn định hằng năm.

Phát triển thêm nguồn khách hàng mới ở khu vực.

Gửi mẫu hàng mới, chào hàng, phân phối, giám sát quá trình giao hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Báo cáo, cập nhật thông tin phản ánh từ khách hàng, giải thích các thắc mắc và có những đề xuất lên cấp trên.

Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa với Kế toán và kiểm tra theo dõi công nợ của khách hàng.

Các công việc khác theo sự quản lý của cấp trên.

- Giới tính: Nam/Nữ

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo, ưu tiên có kinh nghiệm ở những vị trí Nhân viên kinh doanh, Nhân viên tư vấn bán hàng tại các cửa hàng thời trang, tiêu dùng nhanh, .

- Ngoại hình sáng. Giao tiếp tốt. Năng động.

- Thời gian: Thứ 2 – Thứ 7, nghỉ trưa 1 tiếng

- Văn phòng: 72 Phố Huế, Hai Bà Trưng

- Thử việc lương 7-10 triệu (doanh số không ảnh hưởng), chính thức thu nhập 7-12 triệu

- Phụ cấp xăng

- Chế độ bảo hiểm

- Chế độ thưởng

- Đào tạo

- Công tác phí

- Nghỉ phép năm

