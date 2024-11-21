Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Sales Giáo dục/Khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4

- 5 Tòa nhà Halo, Số 290 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tiếp nhận data Nóng/Hotlead/data từ Marketing KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU và thực hiện cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng
- Tư vấn bán hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty (sản phẩm bảo vệ sức khỏe, dược phẩm cải thiện bệnh lý, thực phẩm chức năng về sức khỏe,...)
- Cập nhật thông tin và giới thiệu chương trình khuyến mãi, ưu đãi, combo liệu trình đến khách hàng;

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 19 - 35 tuổi
- Kinh nghiệm từ 3 - 6 tháng về mảng Telesales, Telemarketing, Tư vấn khóa học/ mỹ phẩm, ngành làm đẹp... hoặc các công việc tương đương
- Giao tiếp tốt, có kĩ năng xử lý tình huống chốt sales nóng trên cuộc gọi, giọng nhẹ nhàng, dễ nghe
- Chịu được áp lực công việc
- Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản
- Cầu tiến và ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.200.000 - 7.800.000
- Phụ cấp chuyên cần: 1.200.000
- Hoa hồng không giới hạn
==> Thu nhập: từ 15.000.000 - 20.000.000 trở lên
- Thử việc nhận 100% lương
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh khi tư vấn khách hàng
- Cung cấp thiết bị làm việc
- Đảm bảo các chế độ phúc lợi theo quy định Luật Lao động (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ theo quy chế của Công ty (khám sức khỏe định kỳ, tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARELINE SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Halo, Số 290 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

