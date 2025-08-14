Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: kỳ anh, Tx Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Vận hành khai thác lớp mạng truy nhập, xử lý sự cố trạm phát sóng, đảm bảo chất lượng mạng lưới.
Thực hiện việc giám sát công tác phát triển hạ tầng mạng lưới, tích hợp thiết bị mới theo phân cấp.
Quản lý hạ tầng mạng lưới trạm phát sóng.
Vệ sinh tuần tra bảo dưỡng tuyến cáp theo quy định. Củng cố , bảo quản, bảo dưỡng trạm phát sóng thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp hệ chính quy từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,...
Giới tính: Nam, dưới 28 tuổi
Có trách nhiệm với công việc
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 15.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc)
15.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
