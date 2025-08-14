Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: kỳ anh, Tx Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Vận hành khai thác lớp mạng truy nhập, xử lý sự cố trạm phát sóng, đảm bảo chất lượng mạng lưới.

Thực hiện việc giám sát công tác phát triển hạ tầng mạng lưới, tích hợp thiết bị mới theo phân cấp.

Quản lý hạ tầng mạng lưới trạm phát sóng.

Vệ sinh tuần tra bảo dưỡng tuyến cáp theo quy định. Củng cố , bảo quản, bảo dưỡng trạm phát sóng thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp hệ chính quy từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,...

Giới tính: Nam, dưới 28 tuổi

Có trách nhiệm với công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 15.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company

