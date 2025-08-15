Tuyển Digital Marketing Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Viettel Digital Pro Company
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Viettel Digital Pro Company

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Viettel Digital Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn, Quận 10

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích kết quả kinh doanh các đối tác, xây dựng các chính sách xúc tiến, chiến dịch marketing nhằm thúc đẩy kinh doanh trên các đối tác.
Tham mưu, đề xuất và triển khai ý tưởng mới cho lãnh đạo về mọi hoạt động liên quan đến các chiến dịch Marketing phù hợp với định hướng của đơn vị.
Điều hành, phối hợp, hỗ trợ với các đơn vị hoặc đối tác triển khai các chiến dịch Marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ để đảm bảo mục tiêu kinh doanh.
Triển khai các hoạt động truyền thông theo xu hướng người dùng và theo mùa nhằm tiếp cận sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng mục tiêu.
Quản trị, vận hành công cụ kinh doanh số, kênh truyền thông số hiện có theo phân công (Website, LDP, SMS, Push App, Fanpage, Tiktok, Youtube...).
Theo dõi, phân tích và đánh giá số liệu, hiệu quả triển khai truyền thông các chiến dịch quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ để tư vấn, đề xuất cải tiến, hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp.
Soạn thảo tài liệu sản phẩm, dịch vụ, tài liệu đào tạo, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sản phẩm/dịch vụ/chương trình/chính sách/chiến dịch marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp loại Khá, Giỏi trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Digital Marketing, Quản trị kinh doanh…tại các trường Đại học hàng đầu
Tiếng Anh tương đương 650+ TOEIC.
Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí quản lý dự án, hợp tác đối tác, kinh doanh, phát triển thị trường, Digital Marketing, Marketing B2B ở các lĩnh vực Fintech, thương mại điện tử, ngân hàng...
Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ số, các kênh truyền thông số (Google, Google Analytics, Facebook, Zalo, Tiktok…SEO, Semrush).
Có khả năng thiết kế cơ bản trên Ps, Ai,...và biết sử dụng AI để tạo ra nội dung và video là lợi thế
Có trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nhạy bén và tiếp thu nhanh.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
Tư duy logic và giao tiếp tốt, sáng tạo trong công việc.

Tại Viettel Digital Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Giờ hành chính.
Địa điểm làm việc: Tại TP.HCM.
Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, ngày lễ Tết,...theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,…
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Digital Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Digital Pro Company

Viettel Digital Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 45, Landmark 72 Keangnam, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

