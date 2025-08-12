Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lê Chân, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Phát triển hệ thống bán hàng online đa kênh cho phòng khám nha khoa.

+ Phát triển thương hiệu chuỗi nha khoa.

+ Xây dựng thương hiệu cá nhân cho Bác sĩ - Giám đốc chuyên môn, tạo USP cho chuỗi nha khoa trong dài hạn.

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai chiến lược marketing online trên các nền tảng: Facebook, Zalo, Google, TikTok, Website, YouTube, Email... phù hợp với doanh nghiệp

- Phát triển và tối ưu các kênh bán hàng online (Quảng cáo, content, landing page, ...).

- Xây dựng thương hiệu cá nhân cho bác sĩ giám đốc chuyên môn: Quản lý hình ảnh, nội dung, truyền thông trên các mạng xã hội.

- Quản lý đội nhóm marketing và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận sales, cskh, chuyên môn ...

- Theo dõi hiệu quả, linh hoạt với thị trường và các thay đổi về xu hướng, kỹ thuật trong ngành MKT, tối ưu chi phí và báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm triển khai marketing online ngành dịch vụ, sức khỏe, nha khoa hoặc thẩm mỹ là một lợi thế.

- Có tư duy thương hiệu, am hiểu xây dựng hình ảnh cá nhân & phát triển nội dung trên mạng xã hội.

- Kỹ năng quản lý đội nhóm, chủ động và định hướng kết quả.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN Thì Được Hưởng Những Gì

⁃ Lương cứng từ : 15 - 25 Triệu/ Tháng + phụ cấp HH

- Được hưởng chế độ nghỉ mát hàng năm

- Chính sách lương, thưởng hấp dẫn

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, nhân

viên xuất sắc....

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin