Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
- Hải Dương: Lê Chân, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Phát triển hệ thống bán hàng online đa kênh cho phòng khám nha khoa.
+ Phát triển thương hiệu chuỗi nha khoa.
+ Xây dựng thương hiệu cá nhân cho Bác sĩ - Giám đốc chuyên môn, tạo USP cho chuỗi nha khoa trong dài hạn.
Nhiệm vụ chính:
- Xây dựng và triển khai chiến lược marketing online trên các nền tảng: Facebook, Zalo, Google, TikTok, Website, YouTube, Email... phù hợp với doanh nghiệp
- Phát triển và tối ưu các kênh bán hàng online (Quảng cáo, content, landing page, ...).
- Xây dựng thương hiệu cá nhân cho bác sĩ giám đốc chuyên môn: Quản lý hình ảnh, nội dung, truyền thông trên các mạng xã hội.
- Quản lý đội nhóm marketing và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận sales, cskh, chuyên môn ...
- Theo dõi hiệu quả, linh hoạt với thị trường và các thay đổi về xu hướng, kỹ thuật trong ngành MKT, tối ưu chi phí và báo cáo định kỳ.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tư duy thương hiệu, am hiểu xây dựng hình ảnh cá nhân & phát triển nội dung trên mạng xã hội.
- Kỹ năng quản lý đội nhóm, chủ động và định hướng kết quả.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng chế độ nghỉ mát hàng năm
- Chính sách lương, thưởng hấp dẫn
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, nhân
viên xuất sắc....
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của hệ thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
