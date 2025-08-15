Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN TATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN TATA
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 173 Thống Nhất, Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Hàng ngày tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra, sổ phụ ngân hàng và tiến hành xử lý số liệu kế toán, Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ hóa đơn chứng từ và chi phí tiền lương, bảng lương, hợp đồng lao động khách hàng gởi qua.
Cuối mỗi tháng, mỗi quý làm Báo cáo tờ khai thuế và sổ sách kế toán của nhiều công ty, nhiều loại hình khác nhau.
Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại Đại Lý Thuế.
Nắm vững quy định pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn, chứng từ.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và phần mềm kế toán.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực công việc và hoàn thành đúng deadline.
Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận liên quan.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN TATA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận.
- Thưởng theo hiệu suất làm việc.
- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
- Được đào tạo chuyên môn hàng tuần, họp Hiểu và Thương 1 tháng/lần.
- Du lịch hàng năm, tổ chức mừng sinh nhật, liên hoan...
- Thưởng đạt hiệu suất công việc tốt vào cuối năm
- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN TATA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
