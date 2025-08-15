Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN TATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Thống Nhất, Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Hàng ngày tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra, sổ phụ ngân hàng và tiến hành xử lý số liệu kế toán, Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ hóa đơn chứng từ và chi phí tiền lương, bảng lương, hợp đồng lao động khách hàng gởi qua.

Cuối mỗi tháng, mỗi quý làm Báo cáo tờ khai thuế và sổ sách kế toán của nhiều công ty, nhiều loại hình khác nhau.

Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại Đại Lý Thuế.

Nắm vững quy định pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và phần mềm kế toán.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực công việc và hoàn thành đúng deadline.

Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận liên quan.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN TATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận.

- Thưởng theo hiệu suất làm việc.

- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

- Được đào tạo chuyên môn hàng tuần, họp Hiểu và Thương 1 tháng/lần.

- Du lịch hàng năm, tổ chức mừng sinh nhật, liên hoan...

- Thưởng đạt hiệu suất công việc tốt vào cuối năm

- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN TATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin