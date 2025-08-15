Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH R.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH R.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH R.P
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY TNHH R.P

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH R.P

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Everich, Tháp R1, Phòng 802 Số 968, Đường 3/2, P. 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tổ chức hệ thống kế toán:
Xây dựng quy trình kế toán nội bộ, bao gồm quản lý chi phí nguyên vật liệu (gỗ, phụ kiện, sơn, v.v.), nhân công, máy móc và chi phí dự án.
Hướng dẫn, giám sát và phân công nhiệm vụ cho đội ngũ kế toán viên.
Ứng dụng phần mềm kế toán phù hợp để quản lý dữ liệu tài chính.
2. Quản lý tài chính dự án:
Lập kế hoạch ngân sách cho từng dự án.
Theo dõi, phân bổ và kiểm soát chi phí dự án, đảm bảo không vượt dự toán.
Phối hợp với bộ phận quản lý dự án để cập nhật tiến độ, chi phí phát sinh và điều chỉnh kế hoạch tài chính khi cần.
3. Lập báo cáo tài chính và thuế:
Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Lập và nộp các báo cáo thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN) đúng hạn cho cơ quan thuế.
Làm việc với cơ quan thuế trong các đợt thanh tra, kiểm tra hoặc quyết toán thuế.
4. Quản lý dòng tiền và công nợ:
Theo dõi dòng tiền vào/ra, đảm bảo thanh khoản cho hoạt động kinh doanh và thanh toán cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ.
Quản lý công nợ phải thu (từ khách hàng) và phải trả (cho nhà cung cấp, đối tác).
Lập kế hoạch thanh toán theo tiến độ hợp đồng và dự án.
5. Tư vấn tài chính và hỗ trợ quản trị:
Phân tích báo cáo tài chính để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và rủi ro tiềm ẩn.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí, tăng lợi nhuận và cải thiện quy trình quản lý tài chính.
Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc lập kế hoạch kinh doanh và chiến lược tài chính dài hạn.
6. Kiểm soát nội bộ và kiểm toán:
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, hóa đơn trước khi ghi sổ kế toán.
Phối hợp với kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định.
Phát hiện và xử lý các sai sót, rủi ro trong quy trình kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu sâu về Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật về thuế, tài chính.
- Hiểu biết về đặc thù ngành thiết kế, thi công nội thất, bao gồm quản lý chi phí dự án, công nợ và hợp đồng.
- Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc tương tự) và công cụ văn phòng (Excel, Word).

Tại CÔNG TY TNHH R.P Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của luật lao động như: BHXH , BHYT, BHTN...
Được nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH R.P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH R.P

CÔNG TY TNHH R.P

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà The Everrich, Tháp R1, Tầng 08, Phòng 02 - 968 đường 3/2, P.15, Q.11, TP.HCM

