Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

1. Thực hiện kê khai và nộp các loại thuế theo tháng, quý, năm: thuế GTGT, TNCN, TNDN, lệ phí môn bài… đúng thời hạn.

2. Đối chiếu, kiểm tra và hoàn thiện chứng từ, sổ sách liên quan đến thuế.

3. Theo dõi và quản lý hoá đơn đầu vào- đầu ra, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hoá đơn, chứng từ kế toán.

4. Lập BCTC, Báo cáo thuế định kỳ theo quy định

5. Cập nhật kịp thời các thay đổi trong quy định thuế, đặc biệt liên quan đến dịch vụ tư vấn – giáo dục.

6. Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, thanh tra, quyết toán.

1. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

2. Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế, ưu tiên từng làm trong công ty dịch vụ, giáo dục, tư vấn.

3. Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST…) và sử dụng Excel tốt.

4. Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

5. Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và hỗ trợ các phòng ban khác khi cần.

6. Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương và phụ cấp:

- Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế;

- Phụ cấp điện thoại/đi lại (tuỳ từng vị trí);

- Review đánh giá tăng lương 6 tháng - 1 năm/lần.

2. Thưởng:

- Thưởng tháng/quý/năm (Theo tình hình kinh doanh của công ty);

- Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;

- Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu…), thưởng sinh nhật, thăm hỏi hiếu – hỷ…;

3. Phúc lợi:

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ: Được công ty đóng 100% Bảo hiểm sức khoẻ khi trở thành nhân viên chính thức, hỗ trợ đóng 50% cho Người thân (Hỗ trợ chi trả khi phát sinh khám chữa bệnh tại hơn BV lớn trên toàn quốc

- Du lịch hàng năm, teambuilding, event,...

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ… theo Luật Lao động.

4. Cơ hội thăng tiến:

- Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/Quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn;

- Được đào tạo trực tiếp nâng cao, bổ sung các kiến thức về ngành

- Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của công

5. Môi trường làm việc:

- Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;

- Làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

