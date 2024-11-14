Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT
- Hà Nội: Tầng 4 tòa 103 Usilk, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Tìm Kiếm, Triển Khai, Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng, Nhằm :
Chăm sóc tệp khách hàng cũ của công ty, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới
Khai thác tệp khách hàng từ lẻ các mối quan hệ, từ hội nhóm, kênh bán hàng online (zalo, facebook, google ads)
Chăm sóc và tư vấn khách hàng trên Fanpage công ty
Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, tham mưu cho cấp trên để có các giải pháp thúc đẩy bán hàng
Quy Hoạch Danh Mục Sản Phẩm – Dịch Vụ, Nhằm
Tìm hiểu tất cả sản phẩm của công ty để tư vấn cho khách hàng.
Đảm bảo tính chính xác và kịp thời đưa dịch vụ đến với khách hàng
Chăm sóc và báo cáo các nội dung theo yêu cầu của quản lý.
Giải Quyết, Xử Lý Phát Sinh Trong Quá Trình Bán Hàng, Nhằm :
Xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra trước/trong/sau quá trình thực hiện dịch vụ của KH
Điều chỉnh thông tin đăng tải public nếu phát hiện sai sót
Thực hiện các công việc dưới sự phân công của cấp trên
Chịu trách nhiệm và hoàn thành với công việc được giao
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, ngành khác có liên quan tới lĩnh vực kinh doanh
Năng động, cầu thị, cầu tiến
Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Có kỹ năng bao quát, sắp xếp công việc hợp lý
Thông thạo các ứng dụng tin học văn phòng và các phần mềm khác có liên quan
Khéo léo, linh hoạt, cẩn thận và trung thực trong công việc
Biết lắng nghe, có trách nghiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ 8h0 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7 làm từ 8h00 đến 12h00
Được làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở, hoà đồng
Có điều kiện khẳng định bản thân, cơ hội thăng tiến theo năng lực
Được hưởng các chế độ chính sách công đoàn, thăm hỏi, thưởng các ngày lễ tết,...
Được tham gia đầy đủ quyền lợi theo luật định như đóng BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI