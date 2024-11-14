Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa 103 Usilk, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tìm Kiếm, Triển Khai, Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng, Nhằm :

Chăm sóc tệp khách hàng cũ của công ty, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới

Khai thác tệp khách hàng từ lẻ các mối quan hệ, từ hội nhóm, kênh bán hàng online (zalo, facebook, google ads)

Chăm sóc và tư vấn khách hàng trên Fanpage công ty

Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, tham mưu cho cấp trên để có các giải pháp thúc đẩy bán hàng

Quy Hoạch Danh Mục Sản Phẩm – Dịch Vụ, Nhằm

Tìm hiểu tất cả sản phẩm của công ty để tư vấn cho khách hàng.

Đảm bảo tính chính xác và kịp thời đưa dịch vụ đến với khách hàng

Chăm sóc và báo cáo các nội dung theo yêu cầu của quản lý.

Giải Quyết, Xử Lý Phát Sinh Trong Quá Trình Bán Hàng, Nhằm :

Xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra trước/trong/sau quá trình thực hiện dịch vụ của KH

Điều chỉnh thông tin đăng tải public nếu phát hiện sai sót

Thực hiện các công việc dưới sự phân công của cấp trên

Chịu trách nhiệm và hoàn thành với công việc được giao

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 25 đến 32

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, ngành khác có liên quan tới lĩnh vực kinh doanh

Năng động, cầu thị, cầu tiến

Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Có kỹ năng bao quát, sắp xếp công việc hợp lý

Thông thạo các ứng dụng tin học văn phòng và các phần mềm khác có liên quan

Khéo léo, linh hoạt, cẩn thận và trung thực trong công việc

Biết lắng nghe, có trách nghiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 triệu/tháng ( Có thỏa thuận khi phỏng vấn )

Thời gian làm việc từ 8h0 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7 làm từ 8h00 đến 12h00

Được làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở, hoà đồng

Có điều kiện khẳng định bản thân, cơ hội thăng tiến theo năng lực

Được hưởng các chế độ chính sách công đoàn, thăm hỏi, thưởng các ngày lễ tết,...

Được tham gia đầy đủ quyền lợi theo luật định như đóng BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin