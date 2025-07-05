Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THANH HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THANH HẢI
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1024 đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Tạo mã hàng lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng.
Lập chứng từ bán hàng
Theo dõi công nợ một số nhà cung cấp
Theo dõi thu- chi
Thực hiện việc theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng , chuyên ngành tài chính kế toán
Thông thạo phần mềm Misa
Thành thạo về kho và có khả năng xử lý kho tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THANH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp cơm, doanh số.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
- Làm việc trong một môi trường năng động thoải mái
- Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định
- Du lịch thường niên (ít nhất 1 năm/ lần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THANH HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
