Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THANH HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1024 đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tạo mã hàng lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng.

Lập chứng từ bán hàng

Theo dõi công nợ một số nhà cung cấp

Theo dõi thu- chi

Thực hiện việc theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng , chuyên ngành tài chính kế toán

Thông thạo phần mềm Misa

Thành thạo về kho và có khả năng xử lý kho tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THANH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm, doanh số.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

- Làm việc trong một môi trường năng động thoải mái

- Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định

- Du lịch thường niên (ít nhất 1 năm/ lần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THANH HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin