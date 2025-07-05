Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Giáo dục Oxbridge Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Làm hồ sơ thanh toán với khách hàng, theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ và ghi nhận các khoản thu theo từng khách hàng, từng dự án.

Tiếp nhận và kiểm tra nội dung các điều khoản hợp đồng có liên quan đến đơn giá, giát trị và điều khoản thanh toán.

Trực tiếp làm việc với các bộ phận liên quan và đối tác, khách hàng.

Xuất hóa đơn cho khách hàng.

Theo dõi đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán.

Theo dõi quỹ tiền mặt nội bộ, kết hợp với thủ quỹ thực hiện các nghiệp vụ thu chi theo quy định.

Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách theo yêu cầu của cấp trên.

Báo cáo thường xuyên tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.

Giải trình số liệu liên quan theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt. Chịu được áp lực cao.

Khả năng thích ứng và đáp ứng tốt các công việc được giao.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Oxbridge Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật

- Ngày phép: 12 ngày/năm được hưởng nguyên lương (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước, nghỉ hiếu hỉ, ma chay) + 01 ngày nghỉ sinh nhật hàng năm.

- Du lịch hàng năm, Tiệc cuối năm do công ty tổ chức;

- Các chế độ thưởng sinh nhật, các dịp lễ Tết theo quy định của Nhà nước và chế độ đãi ngộ của công ty; Có thưởng theo dự án và hiệu quả công việc do BGĐ ghi nhận; Thưởng cuối năm.

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động;

- Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Oxbridge Group

