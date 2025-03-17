Tuyển Trợ lý Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Theo dõi, xem xét, tổng hợp báo cáo và đưa ra ý kiến độc lập về tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ trình ký trước khi trình Tổng Giám Đốc xem xét phê duyệt

- Theo dõi, báo cáo, kiểm soát hoạt động của các dự án bất động sản mà Công ty đang triển khai để đảm bảo tính chính xác và kịp thời

- Tư vấn cho Tổng Giám Đốc về các quyết định triển khai các dự án của Công ty như: kế hoạch ngân sách, kế hoạch tiến độ triển khai các dự án,...

- Theo dõi việc lập và kiểm soát ngân sách đề xuất các chính sách phù hợp trong việc thực hiện ngân sách của các đơn vị/dự án

- Theo dõi, báo cáo, kiểm soát hoạt động của các Bộ phận Quản lý xây dựng, Ban quản lý dự án

- Thông báo, theo dõi và đôn đốc các chỉ đạo của Tổng Giám Đốc với các đơn vị liên quan

- Thường xuyên báo cáo trực tiếp Tổng Giám Đốc các công việc trong phạm vi được giao, tham mưu và tư vấn đề xuất các phương án hiệu quả

- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin liên quan để báo cáo Tổng Giám Đốc trước cuộc họp hoặc theo yêu cầu của Tổng Giám đốc

- Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.