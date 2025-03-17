Tuyển Trợ lý Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
- Hà Nội: Số 124 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi, xem xét, tổng hợp báo cáo và đưa ra ý kiến độc lập về tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ trình ký trước khi trình Tổng Giám Đốc xem xét phê duyệt
- Theo dõi, báo cáo, kiểm soát hoạt động của các dự án bất động sản mà Công ty đang triển khai để đảm bảo tính chính xác và kịp thời
- Tư vấn cho Tổng Giám Đốc về các quyết định triển khai các dự án của Công ty như: kế hoạch ngân sách, kế hoạch tiến độ triển khai các dự án,...
- Theo dõi việc lập và kiểm soát ngân sách đề xuất các chính sách phù hợp trong việc thực hiện ngân sách của các đơn vị/dự án
- Theo dõi, báo cáo, kiểm soát hoạt động của các Bộ phận Quản lý xây dựng, Ban quản lý dự án
- Thông báo, theo dõi và đôn đốc các chỉ đạo của Tổng Giám Đốc với các đơn vị liên quan
- Thường xuyên báo cáo trực tiếp Tổng Giám Đốc các công việc trong phạm vi được giao, tham mưu và tư vấn đề xuất các phương án hiệu quả
- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin liên quan để báo cáo Tổng Giám Đốc trước cuộc họp hoặc theo yêu cầu của Tổng Giám đốc
- Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
