Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 8 T.p, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Nhận yêu cầu công việc từ BGĐ, triển khai, theo dõi đầu mục và báo cáo

Tổ chức, chuẩn bị và ghi biên bản họp cho buổi họp của BGĐ

Họp với khách hàng cùng BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ thuộc LGBT

Tuổi: 22 - 30, ngoại hình ưa nhìn, sáng

Thành thạo chuyên môn ngành Chuyển phát nhanh là lợi thế (Sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc)

Phẩm chất: Tỉ mỉ, gọn gàng, trung thực

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cơ bản theo giờ hành chính + gói lương ngoài giờ

Chế độ BHXH, phúc lợi đầy đủ theo quy định

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, được hướng dẫn & hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển

