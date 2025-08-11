Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 8 T.p, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Nhận yêu cầu công việc từ BGĐ, triển khai, theo dõi đầu mục và báo cáo
Tổ chức, chuẩn bị và ghi biên bản họp cho buổi họp của BGĐ
Họp với khách hàng cùng BGĐ
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ thuộc LGBT
Tuổi: 22 - 30, ngoại hình ưa nhìn, sáng
Thành thạo chuyên môn ngành Chuyển phát nhanh là lợi thế (Sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc)
Phẩm chất: Tỉ mỉ, gọn gàng, trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản theo giờ hành chính + gói lương ngoài giờ
Chế độ BHXH, phúc lợi đầy đủ theo quy định
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, được hướng dẫn & hỗ trợ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
