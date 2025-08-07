Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 4 Ngõ 4 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Trách nhiệm công việc:

Là đầu mối tổng hợp thông tin và thực hiện cung cấp thông tin cho Ban TGĐ

Hỗ trợ Tổng Giám đốc Hỗ trợ điều hành và giám sát công việc trong công ty.

Đảm bảo các hoạt động, kế hoạch và chuẩn bị lịch trình làm việc.

Liên lạc, phối hợp các phòng ban khác để thu thập thông tin, báo cáo và giải quyết vấn đề

Các nhiệm vụ chính

Theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả công việc của các phòng ban theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Hỗ trợ trong việc triển khai các quyết định điều hành, đảm bảo tính nhất quán và kịp thời trong toàn bộ hệ thống.

Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả công việc.

Sắp xếp, điều phối và theo dõi lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Tổng Giám đốc

Chuẩn bị tài liệu, nội dung họp và các thông tin cần thiết để hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các hoạt động hàng ngày.

Là đầu mối giao tiếp giữa Tổng Giám đốc với các bộ phận nội bộ và đối tác bên ngoài.

Tổ chức và tham gia các buổi gặp gỡ, làm việc với khách hàng, đối tác, cơ quan chức năng khi được phân công.

Đảm bảo duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, chuẩn mực cho lãnh đạo cấp cao và công ty.

Soạn thảo các văn bản, báo cáo, công văn, thư từ, hợp đồng theo chỉ đạo.

Kiểm tra nội dung và hình thức các tài liệu trình Tổng Giám đốc phê duyệt, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng Giám đốc một cách khoa học và bảo mật.

Tham gia vào các dự án chiến lược hoặc đặc biệt theo phân công trực tiếp từ Tổng Giám đốc.

Thực hiện nghiên cứu, phân tích dữ liệu, lập báo cáo hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Theo dõi tiến độ, phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án triển khai đúng kế hoạch.

Hỗ trợ công tác hậu cần, đặt lịch, phương tiện đi lại, lễ tân và các nhu cầu hành chính liên quan.

Quản lý khu vực làm việc, đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, gọn gàng và bảo mật.

Tổng hợp hồ sơ thông tin liên quan đến visa

Lưu trữ hồ sơ, dữ liệu, thông tin nội bộ phục vụ công tác điều hành của Tổng Giám đốc.

Cung cấp nhanh chóng, chính xác thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Thực hiện các yêu cầu theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: Ngành ngôn ngữ, Ngoại thương, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Hành chính,….

Có nền tảng kiến thức về quản trị doanh nghiệp, kế hoạch chiến lược, tổ chức hành chính.

Ngoại ngữ (cấp độ): Tiếng anh thông thạo (có ngoại ngữ thứ 3 là một lợi thế)

Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, outlook,…)

Độ tuổi: 24-30

Làm việc tại: Hà Nội

Ưu tiên nữ, ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ/ tháng

Thời gian thử việc: Từ 2 tháng, thu nhập thử việc: 85% lương cơ bản

Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp, cởi mở và thẳng thắn.

Tham gia liên hoan team, công ty mỗi quý, du lịch công ty.

Các hoạt động nội bộ: Quốc tế phụ nữ, nam giới, Year and Party,...

Làm việc giờ hành chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin