Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 153 UNG VĂN KHIÊM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

ƯU TIÊN NHỮNG BẠN THÍCH VỀ THIẾT KẾ RẬP, CÓ ĐÀO TẠO CLO3D
Sử dụng phần mềm clo 3D để mô phỏng các thiết kế thời trang
Nhận rập DXF, sử dụng phần mềm clo 3D để fit lên Avatar
Thể hiện đường chỉ diễu, hình in bề mặt vải cho sản phẩm theo tài liệu
Gắn phụ liệu, nhãn, hình in, thêu.... theo tài liệu
Có kỹ năng tự đánh giá, xử lý sản phẩm để thể hiện đúng form dáng và kỹ thuật may
Hoàn thành sản phẩm theo đúng tài liệu kĩ thuật và giống mẫu thực tế nhất có thể
Biết sử dụng photoshop chỉnh nguyên phụ liệu theo thực tế

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm clo 3D, chưa có thì đào tạo
Có kiến thức cơ bản về may mặc
Ưu tiên sử dụng được photoshop...
Có thể đọc tài liệu kĩ thuật....
Có năng khiếu về thời trang, gu ăn mặc...

Tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, phép năm, nghỉ lễ tết...
- Thưởng tháng 13: tương đương 1.5 tháng lương
- Đi du lịch hàng năm cùng công ty
- Nghỉ Tết > 10 ngày
- Hỗ trợ xe về quê dịp Tết và đón vào lại.
- Hỗ trợ tiền trong quá trình mang thai, nuôi con nhỏ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 153 Ung Văn Khiêm P.25 Q.Bình Thạnh TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

