Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
- Hồ Chí Minh: 153 UNG VĂN KHIÊM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
ƯU TIÊN NHỮNG BẠN THÍCH VỀ THIẾT KẾ RẬP, CÓ ĐÀO TẠO CLO3D
Sử dụng phần mềm clo 3D để mô phỏng các thiết kế thời trang
Nhận rập DXF, sử dụng phần mềm clo 3D để fit lên Avatar
Thể hiện đường chỉ diễu, hình in bề mặt vải cho sản phẩm theo tài liệu
Gắn phụ liệu, nhãn, hình in, thêu.... theo tài liệu
Có kỹ năng tự đánh giá, xử lý sản phẩm để thể hiện đúng form dáng và kỹ thuật may
Hoàn thành sản phẩm theo đúng tài liệu kĩ thuật và giống mẫu thực tế nhất có thể
Biết sử dụng photoshop chỉnh nguyên phụ liệu theo thực tế
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về may mặc
Ưu tiên sử dụng được photoshop...
Có thể đọc tài liệu kĩ thuật....
Có năng khiếu về thời trang, gu ăn mặc...
Tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng 13: tương đương 1.5 tháng lương
- Đi du lịch hàng năm cùng công ty
- Nghỉ Tết > 10 ngày
- Hỗ trợ xe về quê dịp Tết và đón vào lại.
- Hỗ trợ tiền trong quá trình mang thai, nuôi con nhỏ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
