Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 153 UNG VĂN KHIÊM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

ƯU TIÊN NHỮNG BẠN THÍCH VỀ THIẾT KẾ RẬP, CÓ ĐÀO TẠO CLO3D

Sử dụng phần mềm clo 3D để mô phỏng các thiết kế thời trang

Nhận rập DXF, sử dụng phần mềm clo 3D để fit lên Avatar

Thể hiện đường chỉ diễu, hình in bề mặt vải cho sản phẩm theo tài liệu

Gắn phụ liệu, nhãn, hình in, thêu.... theo tài liệu

Có kỹ năng tự đánh giá, xử lý sản phẩm để thể hiện đúng form dáng và kỹ thuật may

Hoàn thành sản phẩm theo đúng tài liệu kĩ thuật và giống mẫu thực tế nhất có thể

Biết sử dụng photoshop chỉnh nguyên phụ liệu theo thực tế

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm clo 3D, chưa có thì đào tạo

Có kiến thức cơ bản về may mặc

Ưu tiên sử dụng được photoshop...

Có thể đọc tài liệu kĩ thuật....

Có năng khiếu về thời trang, gu ăn mặc...

Tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, phép năm, nghỉ lễ tết...

- Thưởng tháng 13: tương đương 1.5 tháng lương

- Đi du lịch hàng năm cùng công ty

- Nghỉ Tết > 10 ngày

- Hỗ trợ xe về quê dịp Tết và đón vào lại.

- Hỗ trợ tiền trong quá trình mang thai, nuôi con nhỏ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin