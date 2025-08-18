Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37A Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ quá trình sản xuất mẫu thời trang từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm. Thực hiện các công việc kỹ thuật cơ bản trong phòng may mẫu để đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất mẫu theo yêu cầu thiết kế.

Cắt vải theo pattern/rập đã được phê duyệt để may mẫu

Đánh dấu, ghi chú các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật

2. Tháo ráp và nối chi tiết

Tháo ráp và nối các chi tiết theo hướng dẫn

Hỗ trợ thợ may mẫu trong việc lắp ráp sản phẩm

3. Ủi bán thành phẩm

Ủi bán thành phẩm và thành phẩm theo tiêu chuẩn

4. Kiểm tra chất lượng và hỗ trợ

Kiểm tra kích thước sản phẩm theo size chart

Phát hiện và báo cáo các lỗi kỹ thuật

Sắp xếp và duy trì trật tự khu vực làm việc

Bảo quản mẫu và tài liệu liên quan

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp, ưu tiên các ngành liên quan đến may mặc

Biết xem rập cơ bản

Tỉ mỉ, khéo léo,cẩn thận

Nhanh nhẹn, tiếp thu tốt

Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện

Tại CÔNG TY TNHH VICT GARMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-9 triệu VNĐ/tháng (tùy kinh nghiệm)

Thưởng hiệu suất làm việc, Bao cơm trưa, Thưởng chuyên cần

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Các chế độ về bảo hiểm, phép năm đầy đủ

Thưởng sinh nhật, lễ tết, lương Tháng 13

Có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị trong phòng mẫu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICT GARMENT

