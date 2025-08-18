Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
- Hồ Chí Minh: 37A Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Hỗ trợ quá trình sản xuất mẫu thời trang từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm. Thực hiện các công việc kỹ thuật cơ bản trong phòng may mẫu để đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất mẫu theo yêu cầu thiết kế.
Cắt vải theo pattern/rập đã được phê duyệt để may mẫu
Đánh dấu, ghi chú các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật
2. Tháo ráp và nối chi tiết
Tháo ráp và nối các chi tiết theo hướng dẫn
Hỗ trợ thợ may mẫu trong việc lắp ráp sản phẩm
3. Ủi bán thành phẩm
Ủi bán thành phẩm và thành phẩm theo tiêu chuẩn
4. Kiểm tra chất lượng và hỗ trợ
Kiểm tra kích thước sản phẩm theo size chart
Phát hiện và báo cáo các lỗi kỹ thuật
Sắp xếp và duy trì trật tự khu vực làm việc
Bảo quản mẫu và tài liệu liên quan
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết xem rập cơ bản
Tỉ mỉ, khéo léo,cẩn thận
Nhanh nhẹn, tiếp thu tốt
Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện
Tại CÔNG TY TNHH VICT GARMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu suất làm việc, Bao cơm trưa, Thưởng chuyên cần
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Các chế độ về bảo hiểm, phép năm đầy đủ
Thưởng sinh nhật, lễ tết, lương Tháng 13
Có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị trong phòng mẫu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
