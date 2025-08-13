Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sofic, 10 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý hàng hóa

Phối hợp với bộ phận Nhận hàng, theo dõi việc nhập hàng, cập nhật hàng tồn kho, hàng mới;

Kiểm tra sắp xếp kho theo nguyên tắc FIFO, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hạn sử dụng;

Kiểm soát hàng tồn kho, hàng bán chậm; chủ động thu gom, đổi trả hàng hư hỏng, sắp hết hạn đảm bảo tuân thủ quy định của ngành hàng;

Giám sát và thực hiện trưng bày hàng hóa theo sơ đồ trưng bày, đảm bảo không có trường hợp hàng trống kệ;

Kiểm tra việc in và gắn bảng giá thường, bảng giá khuyến mãi đầy đủ, chính xác;

Kiểm tra tình trạng và đảm bảo chất lượng của hàng hóa trưng bày.

Thực hiện công tác kiểm kê theo định kỳ 6 tháng/lần.

2. Quản lý nhân sự

Phân chia và giám sát công việc trong quầy và báo cáo với quản lý trực tiếp;

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên, tiếp thị về nội quy, công việc;

Truyền đạt thông tin từ cấp trên đến nhân viên, tiếp thị và đảm bảo việc tuân thủ các quy định.

3. Công việc khác:

Giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng;

Phối hợp với Quầy Dịch vụ khách hàng, giải quyết khiếu nại liên quan đến ngành hàng phụ trách.

Đảm bảo vệ sinh khu vực trưng bày hàng hóa, khu vực khuyến mãi;

Thay mặt quản lý trực tiếp giải quyết công việc khi vắng mặt và báo cáo lại đầy đủ;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tốt nghiệp từ TC, CĐ chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Quản lý hàng hóa, hàng tồn kho, kho bãi, quản lý nhân sự, quản lý hư hao, quản lý tài sản, báo cáo kiểm soát tồn kho

Có khả năng làm việc theo ca, đêm, lễ tết

Tại CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

Phụ cấp tiền cơm: 40.000 đồng/ngày làm việc.

Thưởng theo chính sách của Công ty.

Thẻ quà tặng (gift card) trong các dịp Lễ, Sinh nhật.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, an toàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin