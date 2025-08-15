Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chế biến:

Chế biến các món trong menu đúng định lượng, định tính và tính thẩm mỹ: Sushi, Tempura, Beto, Udon, Ramen soba, Yakitori, Shabu-shabu / Sukiyaki ….

Nắm bắt xu hướng ẩm thực…

Quản lý chất lượng sản phẩm.

Pha lóc cá nguyên con cho sashimi

Chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau.

Bán hàng:

Đóng gói và dán tem sản phẩm.

Trưng bày hàng hóa, bảng giá sản phẩm.

Kiến nghị với bộ phận delica trên văn phòng chính nhằm: cải thiện món, thực đơn phù hợp với địa phương.

Thường xuyên cập nhật menu mới của đối thủ cạnh tranh, nhằm nâng cao menu của siêu thị mình.

Vệ sinh kho, quầy kệ: đảm bảo các kho lạnh, kho nguyên liệu, máy móc thiết bị, tủ kệ trưng bày… luôn sạch sẽ.

Kiểm tồn kho nguyên liệu, đảm bảo lượng tồn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Tránh hoa hụt, thất thoát.

Kiểm tra an toàn điện, lửa trong chế biến.

Giải quyết và báo cáo toàn bộ sự việc phát sinh trong ca làm việc của mình cho cấp trên.

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 -2 năm ở vị trí tương đương

Tính cách: Khéo léo, Cẩn thận, trung thực, giao tiếp tốt. Khả năng chịu áp lực cao; Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần

Học vấn: Trung cấp trở lên

Phần mềm: Vi tính văn phòng

Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm làm qua nhà hàng Nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13, thưởng

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Phép năm (12 ngày/năm)

Phụ cấp bữa trưa 50.000 VNĐ/ngày

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển

Phụ cấp ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn)

Các chế độ phụ lợi khác của công ty và công đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 8/3, Lễ, Tết,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

