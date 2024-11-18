Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ lãnh đạo trong việc quản lý các công việc hàng ngày.

- Biên phiên dịch tài liệu, cuộc họp, email và các tài liệu liên quan từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

- Sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp và các sự kiện của lãnh đạo.

- Làm cầu nối giữa lãnh đạo và các bộ phận trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và kịp thời.

- Hỗ trợ các công việc hành chính khác khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong vị trí trợ lý hoặc các công việc tương đương.

- Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.

- Có trách nhiệm, trung thực, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động tại Quận 7.

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRINCE LONG VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin