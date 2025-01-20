Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Tiền Giang thu nhập 16 - 22 Triệu

Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Tiền Giang thu nhập 16 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: + Thu nhập tháng upto 16tr trở lên + Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao. + Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. + Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt. + Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân. + Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động. + Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc., Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

- Đào taọ, quản lý sale trong việc: Tìm kiếm và tư vấn bán hàng trực tiếp cho hộ gia đình trong khu vực được phân công.
- Đào tạo, quản lý sale trong việc ký kết hợp đồng lắp đặt máy và giới thiệu gói dịch vụ của công ty (thay lõi, bảo trì bảo dưỡng)
- Làm việc với bộ phận đối ngoại để đảm bảo tiến độ xin chính quyền đủ lịch để sale có người dẫn đi bán hàng
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Tìm kiếm, tuyển dụng sale để đảm bảo định biên và hiệu quả hoạt động của Vùng chịu trách nhiệm quản lý.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tối thiểu kinh nghiệm 1 năm ở vị trí quản lý sale
+ Tinh thần trách nhiệm, vượt khó, kiên trì
+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.
+ Có thể làm việc với áp lực công việc cao.
+ Có kinh nghiệm triển khai hoạt động bán hàng kết hợp với chính quyền là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 16 triệu VND - 22 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

