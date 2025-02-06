Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 11 Triệu

Mức lương Đến 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: TTC plaza số 53 - 55 Đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Xây dựng các kế hoạch truyền thông theo tuần/ tháng/ quý/ năm, triển khai kế hoạch, giám sát tiến độ và báo cáo BGĐ.

Có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các hoạt động marketing của công ty: quản lý thương hiệu, truyền thông marketing (bao gồm quảng cáo, xúc tiến, quan hệ công chúng), các hoạt động khuyến mãi, nghiên cứu thị trường, chiến lược giá/ sản phẩm

Phối hợp phòng ban, hỗ trợ Kinh doanh trong việc đạt được các chỉ tiêu doanh số của công ty

Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết trong công ty, góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp theo định hướng của công ty

Quản lý chung Team Marketing. Đánh giá chuyên môn và thực hiện các hoạt động

đào tạo, huấn luyện về chuyên môn để nâng cao năng lực thực hiện công việc cho

nhân sự.

Các công ty việc theo sự phân công của cấp trên.

Có từ 01 năm trở lên kinh nghiệm quản lý team.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.

Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính, biết chạy quảng cáo các chiến dịch đa kênh: Facebook, google, zalo, Youtube,...

Có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch; quản lý và phân công công việc cho nhân viên; có kiến thức chuyên sâu về Marketing

Năng động, sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, PR...

Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng tết, thưởng cuối năm, thâm niên, quà tặng sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn .

