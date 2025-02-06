Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 11 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 11 Triệu

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Trưởng nhóm Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Mức lương
Đến 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: TTC plaza số 53

- 55 Đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Đến 11 Triệu

Xây dựng các kế hoạch truyền thông theo tuần/ tháng/ quý/ năm, triển khai kế hoạch, giám sát tiến độ và báo cáo BGĐ.
Có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các hoạt động marketing của công ty: quản lý thương hiệu, truyền thông marketing (bao gồm quảng cáo, xúc tiến, quan hệ công chúng), các hoạt động khuyến mãi, nghiên cứu thị trường, chiến lược giá/ sản phẩm
Phối hợp phòng ban, hỗ trợ Kinh doanh trong việc đạt được các chỉ tiêu doanh số của công ty
Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết trong công ty, góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp theo định hướng của công ty
Quản lý chung Team Marketing. Đánh giá chuyên môn và thực hiện các hoạt động
đào tạo, huấn luyện về chuyên môn để nâng cao năng lực thực hiện công việc cho
nhân sự.
Các công ty việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm trở lên kinh nghiệm quản lý team.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.
Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính, biết chạy quảng cáo các chiến dịch đa kênh: Facebook, google, zalo, Youtube,...
Có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch; quản lý và phân công công việc cho nhân viên; có kiến thức chuyên sâu về Marketing
Năng động, sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, PR...

Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng tết, thưởng cuối năm, thâm niên, quà tặng sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47/L8, Khu phố Bình Dương, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

