Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,100 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Mức lương
1,100 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô CN04, KCN Đồng Văn 4, Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 1,100 - 2,000 USD
- Lập kế hoạch tuyển dụng , đào tạo nhân sự
- Lập kế hoạch quản lý nhân sự công ty
- Xây dựng, đề xuất chế độ cho người lao động
- Thiết lập nội quy, quy chế công ty
- Chịu trách nhiệm duy trì và đảm bảo nguồn nhân lực
- Xử lý các mẫu thuẫn, tình huống trong quá trình làm việc
- Quản lý giám sát chi phí của bộ phận
- Chuẩn bị tài liệu đối ứng, làm việc đối ứng với các cơ quan đơn vị
- Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương 1,100 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm từ 3 năm vị trí tương đương trong công ty sản xuất từ 500 người trở lên
- Am hiểu luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến công việc chung và quản lý nhân sự
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán
- Khả năng lãnh đạo, có tư duy và tầm nhìn bao quát trong công việc
- THẾ MẠNH TRONG MẢNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
