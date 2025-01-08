Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,100 - 2,000 USD

Mức lương 1,100 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN04, KCN Đồng Văn 4, Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

- Lập kế hoạch tuyển dụng , đào tạo nhân sự

- Lập kế hoạch quản lý nhân sự công ty

- Xây dựng, đề xuất chế độ cho người lao động

- Thiết lập nội quy, quy chế công ty

- Chịu trách nhiệm duy trì và đảm bảo nguồn nhân lực

- Xử lý các mẫu thuẫn, tình huống trong quá trình làm việc

- Quản lý giám sát chi phí của bộ phận

- Chuẩn bị tài liệu đối ứng, làm việc đối ứng với các cơ quan đơn vị

- Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành có liên quan

- Kinh nghiệm từ 3 năm vị trí tương đương trong công ty sản xuất từ 500 người trở lên

- Am hiểu luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến công việc chung và quản lý nhân sự

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

- Khả năng lãnh đạo, có tư duy và tầm nhìn bao quát trong công việc

- THẾ MẠNH TRONG MẢNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

