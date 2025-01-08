Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,100 - 2,000 USD

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam

Mức lương
1,100 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô CN04, KCN Đồng Văn 4, Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 1,100 - 2,000 USD

- Lập kế hoạch tuyển dụng , đào tạo nhân sự
- Lập kế hoạch quản lý nhân sự công ty
- Xây dựng, đề xuất chế độ cho người lao động
- Thiết lập nội quy, quy chế công ty
- Chịu trách nhiệm duy trì và đảm bảo nguồn nhân lực
- Xử lý các mẫu thuẫn, tình huống trong quá trình làm việc
- Quản lý giám sát chi phí của bộ phận
- Chuẩn bị tài liệu đối ứng, làm việc đối ứng với các cơ quan đơn vị
- Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 1,100 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm từ 3 năm vị trí tương đương trong công ty sản xuất từ 500 người trở lên
- Am hiểu luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến công việc chung và quản lý nhân sự
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán
- Khả năng lãnh đạo, có tư duy và tầm nhìn bao quát trong công việc
- THẾ MẠNH TRONG MẢNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Tại Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam

Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN04 - KCN Đồng Văn IV – Nhật Tựu – Kim Bảng – Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

