Công việc Trưởng phòng nhân sự

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự đang được săn đón mạnh mẽ trong các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển đội ngũ nhân tài với mức lương từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Đây là cơ hội nghề nghiệp lý tưởng cho những ai có kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự tại Việt Nam hiện đang gia tăng mạnh mẽ, trong bối cảnh các doanh nghiệp tập trung vào chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng. Theo dự báo về xu hướng nhân sự năm 2024, nhu cầu về “chiêu mộ” các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự đang tăng cao, đặc biệt là nhân sự có các kỹ năng trong các lĩnh vực như phân tích nhân sự, tuyển dụng kỹ thuật số và quản lý trải nghiệm nhân viên.

Trưởng phòng nhân sự có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược nhân sự, phát triển nguồn lực con người và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Với nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự ngày càng cao, vị trí này trở thành yếu tố không thể thiếu trong các công ty, từ các công ty khởi nghiệp đến tập đoàn đa quốc gia, nhằm xây dựng chiến lược nhân sự linh hoạt và phù hợp với sự thay đổi của thị trường lao động.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự gia tăng mạnh mẽ tại các doanh nghiệp Việt Nam

2. Mức lương trung bình của trưởng phòng nhân sự

Việc làm trưởng phòng Nhân sự tại Việt Nam có mức lương dao động từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp. Mức lương phổ biến cho vị trí này là từ 25.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng cho những ứng viên có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm.

Tính chất công việc: Các công ty có yêu cầu cao về kỹ năng quản lý nhân sự chuyên sâu hoặc công ty đa quốc gia thường trả mức lương cao hơn.

Theo khu vực: Mức lương tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM thường cao hơn so với các tỉnh thành khác.​

Theo lĩnh vực: Các ngành công nghệ thông tin, tài chính hoặc các công ty đa quốc gia thường trả lương cao hơn các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất hoặc dịch vụ truyền thống​.

Theo kinh nghiệm: Các ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm hoặc có chuyên môn cao trong các lĩnh vực như phân tích nhân sự hoặc quản lý nhân viên sẽ nhận được mức lương cao hơn​.

Theo quy mô doanh nghiệp: Các công ty lớn với quy mô nhân sự lớn có khả năng trả mức lương cao hơn so với các công ty nhỏ hoặc mới thành lập​.

3. Mô tả công việc chi tiết của trưởng phòng nhân sự

Tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược nhân sự hiệu quả, hỗ trợ tổ chức phát triển nguồn lực và duy trì môi trường làm việc tích cực. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của một trưởng phòng nhân sự, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về yêu cầu và trách nhiệm của vị trí này:

Quản lý, thực hiện các chính sách phúc lợi: Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo các chính sách bảo hiểm, thưởng, nghỉ phép và các phúc lợi khác được thực hiện đúng đắn và công bằng, tạo động lực cho nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng cho nhân viên, đồng thời phát triển các chương trình coaching để nhân viên có thể thăng tiến trong công việc. Điều này giúp công ty duy trì một đội ngũ nhân viên có năng lực và đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường.

Xây dựng và duy trì quan hệ lao động: Người quản lý nhân sự có trách nhiệm giải quyết tranh chấp lao động, tạo dựng môi trường làm việc hòa thuận và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận trong công ty, đảm bảo mọi vấn đề liên quan đến nhân viên được giải quyết nhanh chóng và công bằng.

Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự: Quá trình tuyển dụng cũng là một phần quan trọng trong công việc này, bao gồm việc xác định nhu cầu nhân sự, tổ chức phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc và mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Cố vấn chiến lược cho các phòng/ban: Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, người lãnh đạo nhân sự còn có trách nhiệm cung cấp các tư vấn chiến lược cho các bộ phận khác, giúp họ tận dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Trưởng phòng nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp

Lưu ý, trên đây là bảng mô tả công việc chung của vị trí trưởng phòng nhân sự, trên thực tế vai trò, trách nhiệm cụ thể của người quản lý sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu ở mỗi công ty.

4. Yêu cầu đối với việc làm trưởng phòng nhân sự

Để dễ dàng trúng tuyển vào vị trí việc làm trưởng phòng nhân sự, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định nhằm đảm bảo khả năng lãnh đạo và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả. Dưới đây là các yêu cầu cơ bản đối với vị trí trưởng phòng nhân sự tại Việt Nam:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan, có thể được bổ sung bằng các chứng chỉ đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực nhân sự.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, với ít nhất 2 năm đảm nhiệm vị trí quản lý nhân sự, có khả năng điều phối và lãnh đạo đội ngũ.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về luật lao động, các quy định phúc lợi, chính sách bảo hiểm xã hội và các công cụ phần mềm nhân sự hiện đại hỗ trợ công việc quản lý nhân lực.

Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ lao động tích cực. Đồng thời, có khả năng giải quyết xung đột và thương lượng hiệu quả trong mọi tình huống.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng đánh giá và đưa ra chiến lược nhân sự linh hoạt, phù hợp với sự thay đổi của môi trường làm việc và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Ứng viên cho vị trí trưởng phòng nhân sự cần có kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này

5. Khu vực tuyển dụng trưởng phòng nhân sự nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự đang ngày càng trở nên sôi động, đặc biệt tại các thành phố lớn và các khu vực đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp. Các doanh nghiệp tại những khu vực này có nhu cầu cao về các chuyên gia nhân sự để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và tối ưu hóa nguồn lực con người.

Trưởng phòng nhân sự Hà Nội: Tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự tại Hà Nội đang tăng cao nhờ sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản và sản xuất. Mức lương cho vị trí này dao động từ 17.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt là trong các công ty FDI.

Trưởng phòng nhân sự TP.HCM: Tại TP.HCM, sự phát triển của ngành công nghệ và dịch vụ tạo điều kiện cho nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự cao, với mức lương dao động từ 18.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng. Các công ty tại đây yêu cầu các chuyên gia có khả năng xây dựng chiến lược quản lý nhân sự hiệu quả và phù hợp với xu hướng công nghệ mới.

Trưởng phòng nhân sự Bình Định: Bình Định tăng cường tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, du lịch và các ngành công nghiệp nhẹ. Mức lương cho vị trí Trưởng phòng Nhân sự tại đây dao động từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Sự phát triển của các ngành này kéo theo nhu cầu tuyển dụng tại Bình Đình liên quan đến ngành nhân sự càng phải chất lượng, đặc biệt là các công ty FDI có xu hướng mở rộng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trưởng phòng nhân sự Hưng Yên: Hưng Yên là một tỉnh đang phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp chế tạo, sản xuất và các công ty FDI. Mức lương cho Trưởng phòng Nhân sự tại Hưng Yên dao động từ 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt là trong các nhà máy sản xuất và các khu công nghiệp, nơi có sự chú trọng lớn vào việc phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng các yêu cầu công việc trong môi trường sản xuất.

Nhu cầu tuyển dụng vị trí trưởng phòng nhân sự tăng mạnh tại các thành phố lớn

6. Trường đào tạo ngành quản trị nhân lực uy tín nhất tại Việt Nam

Trường đào tạo ngành Quản trị Nhân lực uy tín tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Điểm danh những trường đại học có chương trình đào tạo ngành Quản trị Nhân lực hàng đầu, được công nhận và đánh giá cao tại Việt Nam:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D07 27.25 22.000.000 VNĐ/năm Đại học Thương Mại (TMU) Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) A00, A01, D01, D07 25.90 26.000.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D07 26 15.000.000 VNĐ/kỳ Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) A00, A01, D01 33 (trên thang điểm 40) 26.000.000 VNĐ/ năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng nhân sự tại Việt Nam hiện đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình quản lý nhân lực. Với mức lương hấp dẫn từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, vị trí Trưởng phòng nhân sự mở ra cơ hội thăng tiến rộng mở và khả năng đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của tổ chức, đây là một sự lựa chọn nghề nghiệp đầy triển vọng trong tương lai cho người lao động.