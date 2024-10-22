Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV làm việc tại Nghệ An thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV làm việc tại Nghệ An thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Tòa nhà Golden City, số 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Phụ trách các mảng chuyên môn:
+ Tuyển dụng, đào tạo, C&B, quan hệ lao động, hành chính, phát triển tổ chức .v.v..
+ Xây dựng định biên, chịu trách nhiệm lên kế hoạch và triển khai hoạt động tuyển mộ và tuyển chọn nhân sự phù hợp
+ Xây dựng chiến lược và triển khai hoạt động Employer Branding (online và offline)
+ Xây dựng và triển khai hoạt động đào tạo: đào tạo hội nhập, hỗ trợ đào tạo chuyên môn
+ Quan hệ lao động: Xây dựng, triển khai các chính sách, quy trình, quy định và văn bản nội bộ, các vấn đề lương thưởng, xử lý vi phạm, kỷ luật, bảo hiểm, PCCC...
2. Tham mưu xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp vào môi trường làm việc chuyên nghiệp và giúp việc quản lý nhân sự hiệu quả.
3. Thực hiện công việc liên quan chuyên môn theo yêu cầu cấp Quản lý/ Ban TGĐ

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực, chuyên ngành Luật, ... Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở quản lý Kỹ năng quản lý toàn bộ các mảng về nhân sự; nắm bắt tâm lý; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thương lượng; Kỹ năng xây dựng và phát triển đội ngũ; Kiến thức liên quan: Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến việc chế độ chính sách của người lao động. Tố chất, phẩm chất đạo đức: Chính trực, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm/ khả năng chịu áp lực cao, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực, chuyên ngành Luật, ...
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở quản lý
Kỹ năng quản lý toàn bộ các mảng về nhân sự; nắm bắt tâm lý;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thương lượng;
Kỹ năng xây dựng và phát triển đội ngũ;
Kiến thức liên quan: Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến việc chế độ chính sách của người lao động.
Tố chất, phẩm chất đạo đức: Chính trực, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm/ khả năng chịu áp lực cao, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền lợi đặc biệt tới nhân viên
Gói lương hấp dẫn lên tới 35 triệu + Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng nhân viên xuất sắc; Đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc; Phúc lợi khác: Tặng logo vàng, du lịch nghỉ mát teambuilding, miễn phí ăn trưa tại bếp cơ quan..; Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy đinh của Luật lao động; Ưu đãi mua Chung cư
Gói lương hấp dẫn lên tới 35 triệu + Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng nhân viên xuất sắc;
Đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc;
Phúc lợi khác: Tặng logo vàng, du lịch nghỉ mát teambuilding, miễn phí ăn trưa tại bếp cơ quan..;
Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy đinh của Luật lao động;
Ưu đãi mua Chung cư
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
Văn phòng làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn cao; Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị các khu vực: bếp ăn, phòng nghỉ, giải trí, đọc sách, coffee lounge..; Văn hóa làm việc năng động, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rộng mở
Văn phòng làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn cao;
Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị các khu vực: bếp ăn, phòng nghỉ, giải trí, đọc sách, coffee lounge..;
Văn hóa làm việc năng động, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau;
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

