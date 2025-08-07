Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Trưởng phòng pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Thực hiện các hoạt động quản lý tại phòng pháp chế
Giám sát và đánh giá hiệu quả của các hoạt động quan hệ đối ngoại.
Phân tích và báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội có liên quan đến hoạt động của công ty.
Đề xuất các chiến lược và kế hoạch quan hệ đối ngoại phù hợp với mục tiêu của công ty.
Tham gia và tổ chức các sự kiện, hội nghị và các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường mối quan hệ với các đối tác.
Quản lý và cập nhật thông tin liên quan đến các chính sách, quy định của chính phủ và các cơ quan chức năng.
Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan truyền thông và báo chí.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại hoặc các vị trí tương đương.
Có kiến thức sâu rộng về chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam.
Hiểu biết về các quy định, chính sách của chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.
Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác.
Kỹ năng viết và biên tập văn bản tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng quản lý thời gian và xử lý công việc hiệu quả.
Thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh (viết và nói).
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan truyền thông là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40/45- Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

