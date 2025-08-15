Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Lê Văn Lương, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Công tác tham mưu pháp chế (70%)

• Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.

• Rà soát, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, thực hiện báo cáo liên quan đến hoạt động của công ty với cơ quan nhà nước.

• Phụ trách mảng Pháp lý Dự án của công ty, đặc biệt là các thủ tục, hồ sơ xin cấp đất làm dự án sản xuất.

2. Công tác thư ký HĐQT (20%):

Các công việc liên quan đến cổ đông, hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị

• Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị.

• Tiếp nhận và lưu trữ công văn, hồ sơ, tài liệu gửi đến HĐQT.

• Soạn thảo văn bản, hợp đồng, báo cáo, tài liệu cần thiết cho nội dung cuộc họp và các việc liên quan.

3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (10%)

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng…

• Có từ 5-7 năm trở lên kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp. Trong đó có thế mạnh về tư vấn pháp lý doanh nghiệp, đầu tư dự án, pháp lý dự án của doanh nghiệp, nhà xưởng đất đai, xây dựng nhà máy, hợp đồng kinh tế, sở hữu trí tuệ.

• Kiến thức tổng quan về Luật, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng..

• Am hiểu về Luật doanh nghiệp, Luật đất đai, Pháp lý Dự án và các thủ tục liên quan. Có sự hiểu biết chung về các hoạt động quản trị của doanh nghiệp;

• Hiểu về pháp luật, đã từng làm tại các vị trí phụ trách công tác liên quan đến quản lý quan hệ cổ đông

• Có kiến thức, trải nghiệm về tư vấn IPO là một lợi thế, hoặc từng làm Thư ký Chủ tịch HĐQT/giám đốc Công ty hoạt động trong các công ty đã niêm yết, công ty kinh doanh chứng khoán.

• Kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực cao và thích ứng với hoàn cảnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 25.000.000 – 35.000.000

- Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, thâm niên, nhà trọ,... theo quy định của công ty

- Chế độ khám sức khỏe cho nhân viên.

- Chế độ thăm hỏi, chúc mừng, lì xì ngày Tết người thân người lao động.

- Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

- Chế độ tặng ngày nghỉ phép lên đến 60 ngày/năm (12 ngày nghỉ phép cơ bản + các phép thưởng hàng năm)

- Chế độ đào tạo: Được đào tạo nội bộ, các khóa đào tạo trong và ngoài nước do công ty trả phí.

- Tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, teambuilding, ngày đại gia đình Gỗ Minh Long, tất niên, du lịch hè, vv...

- Môi trường văn hóa trẻ trung, nhân văn, giàu chất sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin