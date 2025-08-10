Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 phố Thi Sách, Phường Ngô Thị Nhậm Quận Hai Bà, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing theo mục tiêu và chiến lược kinh doanh, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn thương hiệu

Xây dựng, triển khai các chiến dịch, chương trình Marketing đảm bảo chỉ tiêu doanh thu các kênh

Xây dựng, quản lý và phát triển các kênh truyền thông theo chiến lược Marketing

Phân tích, đánh giá và dự báo về thị trường chung, ngành hàng và nhu cầu của khách hàng

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai hiệu quả các công cụ, công nghệ Marketing

Quản lý, vận hành, phát triển và chịu trách nhiệm với các tài nguyên Marketing của Công ty

Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, hiệu quả với các cơ quan chức năng và đối tác (báo chí, KOL, KOC …)

Đào tạo, phát triển nhân sự, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh…

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing trong đó có ít nhất từ 2 - 3 năm ở vị trí Quản lý, có kinh nghiệm trong hệ thống bán lẻ, chuỗi cửa hàng, mạnh về truyền thông

Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty thời trang bán lẻ

Độ tuổi: Từ 199x-1988

Tinh thần làm việc chủ động, nhiệt tình với công việc, và chịu được áp lực công việc

Có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch; quản lý và phân công công việc cho nhân viên; có kiến thức chuyên sâu về Marketing.

Năng động, sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, PR…

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30.000.000 - 40.000.000đ/tháng

Đa dạng các loại thưởng MBO, thưởng doanh thu, thưởng dự án, thưởng năm…

Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết, lương tháng 13…

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khỏe định kỳ

Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, …

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

