Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 41 phố Thi Sách, Phường Ngô Thị Nhậm Quận Hai Bà, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing theo mục tiêu và chiến lược kinh doanh, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn thương hiệu
Xây dựng, triển khai các chiến dịch, chương trình Marketing đảm bảo chỉ tiêu doanh thu các kênh
Xây dựng, quản lý và phát triển các kênh truyền thông theo chiến lược Marketing
Phân tích, đánh giá và dự báo về thị trường chung, ngành hàng và nhu cầu của khách hàng
Nghiên cứu, đề xuất và triển khai hiệu quả các công cụ, công nghệ Marketing
Quản lý, vận hành, phát triển và chịu trách nhiệm với các tài nguyên Marketing của Công ty
Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, hiệu quả với các cơ quan chức năng và đối tác (báo chí, KOL, KOC …)
Đào tạo, phát triển nhân sự, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh…
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing trong đó có ít nhất từ 2 - 3 năm ở vị trí Quản lý, có kinh nghiệm trong hệ thống bán lẻ, chuỗi cửa hàng, mạnh về truyền thông
Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty thời trang bán lẻ
Độ tuổi: Từ 199x-1988
Tinh thần làm việc chủ động, nhiệt tình với công việc, và chịu được áp lực công việc
Có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch; quản lý và phân công công việc cho nhân viên; có kiến thức chuyên sâu về Marketing.
Năng động, sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, PR…

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30.000.000 - 40.000.000đ/tháng
Đa dạng các loại thưởng MBO, thưởng doanh thu, thưởng dự án, thưởng năm…
Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết, lương tháng 13…
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ
Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, …
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội (41 Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng), TP. Hồ Chí Minh (393 Điện Biên Phủ, Quận 3)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

