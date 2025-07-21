Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Ngày đăng tuyển: 21/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ theo năm/quý và trình phê duyệt.
- Thực hiện kiểm toán các quy trình: tài chính – kế toán, thanh toán, quản lý kho, quản lý dự án, mua
sắm, nhân sự, v.v.
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, chính xác của chứng từ, hồ sơ và quy trình vận hành.
- Phát hiện rủi ro, gian lận hoặc các sai phạm trong hoạt động nội bộ.
- Soát xét việc tuân thủ các chính sách nội bộ, pháp luật thuế – tài chính.
- Lập báo cáo kiểm toán nội bộ, đề xuất biện pháp khắc phục và theo dõi kết quả thực hiện.
- Tham gia xây dựng, cập nhật và cải tiến quy trình, chính sách nội bộ.
- Hỗ trợ kiểm toán độc lập và các cơ quan kiểm tra khi cần.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám Đốc

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiểm toán nội bộ hoặc Kiểm toán độc lập trong lĩnh vực
xây dựng.
- Ưu tiên ứng viên từng làm tại Big4 kiểm toán.
- Nắm vững quy định pháp luật về kế toán, kiểm toán, thuế, và các quy định liên quan.
- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo...) và tin học văn phòng (Excel, Word).
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và viết báo cáo tốt.
- Trung thực, độc lập, khách quan, có tư duy phản biện.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CIA, ACCA, CPA
- Có thể đi công tác nếu kiểm toán các công trình/dự án tại tỉnh.

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương:
- Tăng lương định kỳ (2 đợt/năm): được thực hiện định kỳ vào tháng 01 và 07 hàng năm.
- Tăng lương đột xuất: vào bất kỳ thời điểm, căn cứ vào hiệu quả làm việc vượt trội và thành tích của cá nhân cũng như sự đóng góp vào phát triển của Công ty.
Chính sách thưởng:
- Thưởng lương tháng thứ 13.
- Thưởng lương năng suất làm việc vào cuối năm.
- Thưởng cổ tức (thâm niên và trách nhiệm)
- Thưởng thâm niên: thưởng thâm niên theo các mức 5 năm, 10 năm, 15 năm,…
Chính sách phúc lợi dành cho nhân viên
- Người lao động sẽ được tham gia đầy đủ các Chế độ theo quy định của Nhà nước.
Chế độ khác
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện (Bảo Việt/PVI).
- Tham quan, nghỉ mát hàng năm: hàng năm công ty sẽ tổ chức cho toàn thể nhân viên đi tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 119 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, Tân Bình, HCM

