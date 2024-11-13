Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An
- Nghệ An: Ngã tư đường tránh và đường 46, Hưng Đạo, Hưng Nguyên
Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận xe khách hàng, lập lệnh sửa chữa và ghi rõ các yêu cầu của khách hàng và hiểu chính xác các yêu cầu của khách hàng.
Tư vấn và nhắc khách hàng thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng xe theo định kỳ.
Đưa ra chi phí ước tính rõ ràng, thời gian hoàn tất công việc và thông tin cho khách hàng thường xuyên về tiến độ sửa chữa
Phối hợp với các tổ trưởng, quản đốc xưởng, phó quản đốc để lập các báo kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với các tổ trưởng, quản đốc xưởng, phó quản đốc để theo dõi tiến độ sửa chữa và đảm bảo việc sửa chữa hoàn tất đúng thời gian.
Phối hợp với các bộ phận, nhà cung cấp, chuyên viên kỹ thuật bảo hành Công ty phân phối, v.v. để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Biết cách tra mã phụ tùng, gia công ngoài, về giá đầu vô và giá thanh toán với khách hàng, hiểu được quy trình dịch vụ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tại vị trí Tư vấn dịch vụ hoặc Kỹ sư công nghệ ô tô mới ra trường
Sử dụng tốt phần mềm MS Office.
Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì
ĐÀO TẠO BÀI BẢN NẾU CHƯA CÓ KINH NGHIỆM
Đồng phục mùa đông, đồng phục mùa hè, cơm trưa tại công ty, sim điện thoại, hỗ trợ chi phí marketing, thưởng lễ tết,....
Có cơ hội thăng tiến cấp trưởng nhóm, trưởng phó phòng dịch vụ phụ tùng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI