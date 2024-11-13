Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận xe khách hàng, lập lệnh sửa chữa và ghi rõ các yêu cầu của khách hàng và hiểu chính xác các yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn và nhắc khách hàng thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng xe theo định kỳ.

Đưa ra chi phí ước tính rõ ràng, thời gian hoàn tất công việc và thông tin cho khách hàng thường xuyên về tiến độ sửa chữa

Phối hợp với các tổ trưởng, quản đốc xưởng, phó quản đốc để lập các báo kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Phối hợp với các tổ trưởng, quản đốc xưởng, phó quản đốc để theo dõi tiến độ sửa chữa và đảm bảo việc sửa chữa hoàn tất đúng thời gian.

Phối hợp với các bộ phận, nhà cung cấp, chuyên viên kỹ thuật bảo hành Công ty phân phối, v.v. để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Biết cách tra mã phụ tùng, gia công ngoài, về giá đầu vô và giá thanh toán với khách hàng, hiểu được quy trình dịch vụ