Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN BẾP LALAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN BẾP LALAN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 9 Đường 12 Kdc Cityland, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn khách hàng qua các trang thương mại điện tử. tư vấn khách hàng tại showroom
Theo dõi đơn hàng. lên báo giá và chăm sóc khách hàng đến khi chốt đơn
Soạn hàng giao cho khách khi khách chốt đơn
Tư vấn các mẫu sản phẩm cho khách hàng
không ép chỉ tiêu hàng tháng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tự tin giao tiếp, có sức khỏe tốt
Trung thực năng động
Có trách nhiệm với công việc
Có tinh thần làm việc lâu dài
Siêng năng hòa đồng
Có tính tự giác trong công việc
Tại HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN BẾP LALAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Thưởng Rõ Ràng
Lương Cơ Bản Tối Thiểu 7tr/tháng + Hoa Hồng Doanh Thu
Thưởng Lương Tháng 13
Mức Lương Thực Tế Tối Thiểu 10tr-12tr/ Tháng
Môi Trường Làm Việc Năng Động
Không Áp Chỉ Tiêu Doanh Số
Hỗ Trợ Nhân Viên Nhiệt Tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN BẾP LALAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
