Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN BẾP LALAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 Đường 12 Kdc Cityland, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng qua các trang thương mại điện tử. tư vấn khách hàng tại showroom

Theo dõi đơn hàng. lên báo giá và chăm sóc khách hàng đến khi chốt đơn

Soạn hàng giao cho khách khi khách chốt đơn

Tư vấn các mẫu sản phẩm cho khách hàng

không ép chỉ tiêu hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tự tin giao tiếp, có sức khỏe tốt

Trung thực năng động

Có trách nhiệm với công việc

Có tinh thần làm việc lâu dài

Siêng năng hòa đồng

Có tính tự giác trong công việc

Tại HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN BẾP LALAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Thưởng Rõ Ràng

Lương Cơ Bản Tối Thiểu 7tr/tháng + Hoa Hồng Doanh Thu

Thưởng Lương Tháng 13

Mức Lương Thực Tế Tối Thiểu 10tr-12tr/ Tháng

Môi Trường Làm Việc Năng Động

Không Áp Chỉ Tiêu Doanh Số

Hỗ Trợ Nhân Viên Nhiệt Tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN BẾP LALAN

