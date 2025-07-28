Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO

Phát triển thị trường

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn 9 đường 9 KĐT Lakeview An Phú, Thủ Đức, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán hợp tác với các siêu thị hệ thống, chuỗi bán lẻ hiện đại.
Làm việc với phòng thu mua, xây dựng bộ hồ sơ hợp tác, đăng ký sản phẩm, nói chuyện chính sách thương mại, chiết khấu, chương trình khuyến mãi.
Theo dõi tiến trình nhập hàng, kiểm tra tồn tại hàng hóa, lên đơn hàng bất kỳ.
Phối hợp với bộ phận Marketing Development trưng bày, lấy mẫu, thử sản phẩm trong siêu thị.
Đề xuất và giám sát các chương trình thúc đẩy bán hàng tại điểm (Khuyến mãi tại cửa hàng).
Theo dõi tình hình bán hàng từng mã tại từng hệ thống, đáp ứng thời điểm xuất ra giải pháp xử lý hàng hóa chuyển động chậm.
Tổng hợp dữ liệu, phân tích hiệu quả từng kênh bán và xuất vấn đề cải tiến.
Chăm sóc mối quan hệ với các ngành hàng chính tại siêu thị, đảm bảo duy trì độ phủ ổn định.
Cập nhật và phân tích xu hướng ngành hàng, đối thủ cạnh tranh, hành vi người tiêu dùng trong siêu thị.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại… hoặc các chuyên ngành liên quan.
Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ứng viên ưu tiên đã làm việc với kênh MT.
Am hiểu hoạt động của siêu thị hệ thống.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và phân tích số liệu tốt.
Tư duy hệ thống, có tinh thần chủ động và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: bao gồm lương cứng ( 6.000.000 - 8.000.000) + doanh số + thưởng (Thu nhập trung bình 10.000.000 – 15,000,000, không giới hạn tùy theo năng lực). Có thể đàm phán Lương cứng tùy theo năng lực
Được đào tạo bài bản về quy trình triển khai tại kênh MT.
Hưởng đầu đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ Lễ, phép theo luật Lao động.
Du lịch hàng năm, Team Building, dã ngoại, chế độ hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện bản thân trong công việc.
Được ghi nhận kết quả, thưởng và vinh danh theo kết quả công việc. Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm/Kênh trưởng trong 6-12 tháng.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 329, Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

