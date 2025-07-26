Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú An Diamond & Jewelry làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/08/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tú An Diamond & Jewelry

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 338 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn sản phẩm trang sức cao cấp, giúp khách hàng chọn lựa những món trang sức tinh tế, phù hợp.
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng dài hạn.
- Chăm sóc khách hàng trước – trong – sau khi mua hàng, mang đến trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp.
- Xây dựng hình ảnh và nội dung sản phẩm trên các kênh social media (Facebook, Tiktok, Zalo)
- Kết hợp nền tảng cá nhân và thương hiệu để gia tăng hiệu quả bán hàng.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác trong công ty để đề xuất ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưu nhìn : Nữ cao từ 1m55 trở lên. Có phong cách thời trang tốt
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực trang sức, thẩm mỹ viện, spa, hoặc các ngành hàng cao cấp
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng AI cơ bản. Có kĩ năng quay chụp và sử dụng Capcut cơ bản để tự xây dựng hình ảnh và nội dung sản phẩm trên các kênh social media (Facebook, Tiktok, Zalo)
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Xử lý tình huống nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực
- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Tú An Diamond & Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8-12tr (tuỳ năng lực) + % doanh số + phụ cấp ăn trưa (25k/ 1 ngày)
- Thử việc : 80% lương cứng + phụ cấp
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, lịch sự, đẳng cấp và chuyên nghiệp. Có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những doanh nhân và các doanh nghiệp lớn.
- Được đào tạo về các kĩ năng mềm và sản phẩm tiêu chuẩn toàn cầu từ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới.
- Lương và chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực làm việc.
- Chế độ thâm niên, nghỉ lễ tết,làm thêm giờ.
- Đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên chính thức. (Sau 6 tháng làm việc)
- Tham gia party thường niên, du lịch 2 lần 1 năm… cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú An Diamond & Jewelry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngõ 338 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

