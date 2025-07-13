Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Quỳ hợp ...và 4 địa điểm khác, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nhận hàng, giao hàng tại bưu cục

Giao hàng hoá trong khu vực phụ trách.

Nhận tiền thu hộ. Bàn giao tiền COD và hàng hoá về bưu cục đúng giờ

Kiểm tra, ký xác nhận đơn hàng sau khi giao, nhận

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm; được đào tạo

Thời gian làm việc linh hoạt

Chỉ giao trong khu vực đăng ký

Thu nhập ổn định

Có xe máy cá nhân, điện thoại Android hoặc IOS đều được

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thâm niên; Thưởng dự án; Thưởng cuối năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Liên hoan bộ phận hàng quý;

Du lịch hoặc team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN

