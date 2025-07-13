Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Quỳ hợp ...và 4 địa điểm khác, Huyện Hưng Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Nhận hàng, giao hàng tại bưu cục
Giao hàng hoá trong khu vực phụ trách.
Nhận tiền thu hộ. Bàn giao tiền COD và hàng hoá về bưu cục đúng giờ
Kiểm tra, ký xác nhận đơn hàng sau khi giao, nhận
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm; được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng thâm niên; Thưởng dự án; Thưởng cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
