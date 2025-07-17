Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Trưởng ca

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Kho Mega, Nghĩa Bìn, Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, điều phối hoạt động nhập – xuất – lưu kho hàng hóa trong ca, đảm bảo đúng tiến độ, đúng số lượng, chất lượng và quy chuẩn.
Kiểm soát và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh: xuất sai hàng, sai số lượng, sai mã/batch hàng hóa hoặc chênh lệch số liệu kho và kế toán.
Quản lý tài sản, thiết bị, phương tiện kho (xe nâng, công cụ dụng cụ, hệ thống kho…):
Đảm bảo sử dụng hiệu quả, không thất thoát.
Theo dõi, đề xuất bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
Phối hợp kiểm kê định kỳ theo quy trình; đối chiếu số liệu thực tế và hệ thống, hỗ trợ xử lý chênh lệch nếu có.
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong ca về quy trình, kỹ năng, ý thức kỷ luật và văn hóa làm việc; tạo sự gắn kết và nâng cao hiệu quả làm việc của đội nhóm.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, PCCC, ATVSTP và nội quy công ty trong ca làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kho vận
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm kho vận, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm.
Hiểu biết về quy trình kho, quản lý hàng hóa, xuất – nhập – tồn và phần mềm kho.
Kỹ năng tổ chức, giao tiếp, xử lý tình huống và đào tạo nhân viên tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thử việc 100% lương
Tham gia gói bảo hiểm cao cấp dành riêng cho nhân viên TH
Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty
Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ
Có cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm