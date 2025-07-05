Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: số 90 Hoàng Phan Thái, Nghi Phú (Gần UBND Nghi Phú), TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

- Thực hiện việc tính lương hàng tháng cho nhân viên dựa trên bảng công do bộ phận quản lý gửi về.
- Đảm bảo việc tính lương, thưởng, phụ cấp đúng theo chính sách công ty, không vượt định mức được phê duyệt.
- Tính toán các khoản thu nhập chịu thuế, khấu trừ bảo hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân.
- Lập bảng thanh toán lương, thưởng và các khoản khấu trừ trình ký duyệt.
- Phối hợp với các phòng ban để rà soát, đối chiếu công và các dữ liệu liên quan đến tiền lương.
- Hỗ trợ thực hiện các công việc kế toán khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
- Khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề tốt.
- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7-8 triệu + thưởng
- Thưởng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi đầy đủ.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Đào tạo nâng cao kỹ năng và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 81, đường Hoàng Phan Thái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

