Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu

Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: số 90 Hoàng Phan Thái, Nghi Phú (Gần UBND Nghi Phú), TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương

- Thực hiện việc tính lương hàng tháng cho nhân viên dựa trên bảng công do bộ phận quản lý gửi về.

- Đảm bảo việc tính lương, thưởng, phụ cấp đúng theo chính sách công ty, không vượt định mức được phê duyệt.

- Tính toán các khoản thu nhập chịu thuế, khấu trừ bảo hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân.

- Lập bảng thanh toán lương, thưởng và các khoản khấu trừ trình ký duyệt.

- Phối hợp với các phòng ban để rà soát, đối chiếu công và các dữ liệu liên quan đến tiền lương.

- Hỗ trợ thực hiện các công việc kế toán khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

- Khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề tốt.

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7-8 triệu + thưởng

- Thưởng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi đầy đủ.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.

- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Đào tạo nâng cao kỹ năng và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE

