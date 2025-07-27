Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị: Kiểm tra định kỳ các thiết bị điện, đèn chiếu sáng, quạt, ổ cắm.

Sửa chữa thiết bị kỹ thuật: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa hư hỏng từ kho/cửa hàng/văn phòng, xử lý hoặc đề xuất thay thế nếu không khắc phục.

Quản lý và hỗ trợ thiết bị CNTT: Kiểm tra kết nối mạng, wifi, máy tính, máy in, phần mềm bán hàng, hỗ trợ nhân viên thao tác cơ bản.

Hỗ trợ sự cố mạng – internet: Kiểm tra modem/router, dây mạng, liên hệ nhà mạng nếu mất kết nối, gắn lại thiết bị.

Quản lý tài sản kỹ thuật: Kiểm kê, theo dõi tình trạng, đánh dấu tài sản (thiết bị kỹ thuật & CNTT), phối hợp khi có hỏng hóc

Lắp đặt mới – di dời thiết bị: Hỗ trợ lắp đèn, camera, máy in, máy bán hàng POS, giá treo TV, ổ điện … khi mở rộng/khai trương cửa hàng.

Đảm bảo an toàn kỹ thuật khu vực kho/ cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp và Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam, tuổi từ 22

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành điện, điện tử, kỹ thuật ứng dụng hoặc CNTT

Biết sử dụng dụng cụ điện cơ bản, dò lỗi mạng, cài đặt máy in, cấu hình modem wifi đơn giản.

Cẩn thận, kiên nhẫn, giao tiếp tốt với cửa hàng, kho, nhà cung cấp, kỹ năng xử lý sự cố.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:10.000.000 - 15.000.000Triệu/Tháng

Thời gian làm việc: 8h00- 17h00, Nghỉ trưa 60p, từ Thứ 2- Thứ 7 (Nghỉ 2 Thứ 7 và Chủ Nhật)

Phụ cấp (thiết bị, ăn trưa, thưởng công ty + lợi nhuận, lễ tết, lương tháng 13...)

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...

Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHNT;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

Tăng lương định kỳ theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13, 14, 15, ... theo kết quả kinh doanh năm;

Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước;

Chế độ hiếu hỉ, ốm đau;

Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

