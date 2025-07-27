Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/08/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa V2, Victoria, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đề nghị mua hàng từ các bộ phận.
Kiểm tra giá thị trường, tồn kho và đánh giá tính cần thiết.
Lập kế hoạch, tạm ứng và triển khai hoạt động mua hàng.
Đề xuất, lựa chọn và làm việc với nhà cung cấp.
Theo dõi đơn hàng, xử lý sự cố phát sinh trong quá trình mua.
Mua hàng trực tiếp hoặc theo dõi đơn online, xác nhận giao hàng và chi phí.
Đảm bảo đơn hàng đúng tiến độ, chất lượng và hợp đồng.
Bàn giao vật tư, nhập kho và thanh quyết toán với bộ phận kế toán.
Tổng hợp và lập báo cáo mua hàng theo định kỳ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.
Tham gia đào tạo nội bộ, bảo mật thông tin và giữ gìn tài sản được giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực đồ mini cake, đồ handmade, đồ mỹ thuật,…
Kỹ năng mua hàng, đàm phán, báo giá ra quyết định
Kỹ năng sắp xếp, lên kế hoạch công việc, quản lý thời gian tốt và xử lý công việc nhanh
Kỹ năng giao tiếp, sử dụng máy vi tính văn phòng

Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15 triệu + đầy đủ chế độ. Trong đó:
Lương CB 7-10 triệu + Phụ cấp 2 triệu + Thưởng (không giới hạn)
Thử việc 100% lương, review lương hàng quý
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch, thưởng doanh thu, thưởng đột xuất,...
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Cấp thiết bị làm việc hiện đại, môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: V2- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

