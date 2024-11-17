Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 Triệu

Mức lương 15 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 15 - 2 Triệu

Hỗ trợ trong việc phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh.

Tham gia xây dựng và duy trì mối quan hệ với học viên

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng, chăm sóc, duy trì khách hàng cũ và mở rộng khách hàng mới, xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng.

Nhận và thực hiện những nhiệm vụ của quản lý trực tiếp.

Học hỏi và áp dụng các kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và làm việc nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

1. Sinh viên Đại học/Cao đẳng có liên quan đến Kinh doanh, Tiếp thị hoặc các lĩnh vực liên quan.

2. Sáng tạo, năng động, chủ động trong công việc và có khả năng tự học hỏi.

3. Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

4. Có đam mê với lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và có tinh thần dấn thân trải nghiệm.

Tại Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được cung cấp công cụ làm việc: Quy trình làm việc, đào tạo kỹ năng, lên kịch bản,....

2. Hỗ trợ cơm trưa

3. Đóng dấu sau khi hoàn thành thời gian Thực Tập

4. Được hưởng nhiều nguồn thu nhập, quyền lợi lâu dài sau thực tập khi gắn bó cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can)

