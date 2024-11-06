Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

HICO PHỤ KIỆN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HICO PHỤ KIỆN

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 100/32 Thiên Phước, Phường 09, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tuyển dụng các vị trí.
Quản lý các công việc nội bộ.
Đàm phán , mua hàng và theo dõi nhà cung cấp cho Sếp và phòng thu mua ( có đào tạo + phụ cấp)
Lương chính thức 10-15triệu( Tùy KPI). Thưởng tháng 13, xuất sắc thưởng tháng 14

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không vướng bận chuyện cá nhân nhiều.
Chỉ tuyển NỮ .Tuổi: Sinh năm 1993-1999. Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên.
Chỉ tuyển NỮ
Sinh năm 1993-1999.
Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm về tuyển dụng. ( Có hoa hồng tuyển dụng)

Tại HICO PHỤ KIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty cung cấp thiết bị làm việc.
Phụ cấp ốm đau, hiếu hỉ.
Được đào tạo bài bản trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HICO PHỤ KIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

