Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Xây Lắp Điện Khánh Duy Tân làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 14 Triệu

Đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp có thể cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu với giá trị tốt nhất cho đội kinh doanh của công ty.

Quản lý các hợp đồng mua sắm và thỏa thuận với nhà cung cấp, đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện được đáp ứng và cả hai bên đều tuân thủ hợp đồng.

Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp, theo dõi hoạt động của họ và giải quyết mọi vấn đề phát sinh, đảm bảo rằng các nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và giao hàng, đồng thời giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh.

Quản lý chi phí hàng hóa và dịch vụ, thương lượng giá cả và xác định các cơ hội để giảm chi phí mà không làm giảm chất lượng sản phẩm đầu vào.

Xác định và giảm thiểu rủi ro trong quy trình nhập hàng đầu vào của công ty, chẳng hạn như huỷ bỏ nhà cung cấp, vấn đề chất lượng hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng.

Liên tục cập nhật giá theo từng mặt hàng từ NCC để có được mức giá bán cạnh tranh với các công ty khác do đặc thù sản phẩm của thiết bị điện