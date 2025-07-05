Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Product Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa BeaSky, Phạm Tu, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1/ Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin
- Tìm hiểu, thu thập các tài liệu nghiên cứu về xu hướng phát triển công nghệ cho sản phẩm
- Nghiên cứu, phân tích đánh giá về tính năng, công nghệ mới phù hợp cho người tiêu dùng
- Nghiên cứu nhu cầu thị trường người tiêu dùng theo từng chủng loại sản phẩm.
- Thường xuyên cập nhật các sản phẩm mới, tính năng mới và các điểm mạnh của sản phẩm trên thị trường
2/ Phát triển sản phẩm mới:
- Đưa ra các đề xuất về các sản phẩm mới cần phát triển.
- Xây dựng NPD Request cho các sản phẩm mới cần phát triển.
- Đưa ra các yêu cầu cải tiến sản phẩm hiện có.
- Xây dựng giá bán lẻ dựa trên giá giá vốn, giá các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường
3/ Xây dựng Key Content:
- Dựa trên tính năng, thiết kế, công nghệ của sản phẩm, dựa trên nhu cầu của khách hàng người tiêu dùng xây dựng các Key Content cho từng model sản phẩm nhằm truyền thông được các giá trị nổi bật của sản phẩm đối với khách hàng mục tiêu.
- Phối hợp với các bộ phận Design, Marcom, Trade để truyền tải các thông điệp về sản phẩm một cách thống nhất trên các phương tiện truyền thông.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các thông tin liên quan đến sản phẩm trên các kênh, phương tiện, ấn phẩm quảng bá truyền thông.
- Xây dựng bộ tài liệu về sản phẩm giúp người đọc thấu hiểu các giá trị nổi trội của sản phẩm.
- Tổ chức đào tạo, trả lời các ý kiến thắc mắc về sản phẩm của các bộ phận.
4/ Công việc khác: Theo chỉ đạo trực tiếp của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Quản trị Kinh Doanh/Marketing
- Khả năng nghiên cứu thu thập thông tin thị trường, phát triển sản phẩm mới, xây dựng Key content, đào tạo sản phẩm.
- Chủ động, năng động, hoạt bát, có kiến thức về phân tích xử lý thông tin, dữ liệu thị trường.
- 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, Sales/Marketing.
- Có khả năng tư duy sáng tạo, logic, khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.
- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point) và các công cụ tìm kiếm, nghiên cứu & khai thác thông tin qua mạng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn và phát triển kỹ năng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tân tâm, sáng tạo.
- Nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Chế độ BHXH, BHYT, chế độ phép theo quy định Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 31, Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, TTXN Vận tải ô tô số 8, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

